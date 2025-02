Der Name der vollständig verbundenen Schicht lässt bereits darauf schließen, was sie auszeichnet. Wie bereits erwähnt, sind die Pixelwerte des Eingabebildes in teilweise verbundenen Schichten nicht direkt mit der Ausgabeschicht verbunden. In der vollständig verbundenen Schicht ist jedoch jeder Knoten in der Ausgabeschicht direkt mit einem Knoten in der vorherigen Schicht verbunden.

Diese Schicht führt die Klassifizierungsaufgabe basierend auf den Merkmalen, die durch die vorherigen Schichten und ihre verschiedenen Filter extrahiert wurden, aus. Während konvolutionale und Pooling-Schichten in der Regel ReLu-Funktionen verwenden, nutzen FC-Schichten für gewöhnlich eine Softmax-Aktivierungsfunktion, um Eingaben angemessen zu klassifizieren und eine Wahrscheinlichkeit zwischen 0 und 1 zu erzeugen.