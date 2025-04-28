Gradient Boosting Classifiers in Scikit-Learn und Caret

Gradient Boosting ist ein leistungsstarker und weit verbreiteter Algorithmus für maschinelles Lernen in der Data Science, der für Klassifikationsaufgaben verwendet wird. Er gehört zu einer Familie von Ensemble-Lernmethoden, zu der auch das Bagging zählt. Dabei werden Vorhersagen mehrerer einfacher Modelle kombiniert, um die Gesamtleistung zu verbessern. Die Regression mit Gradient Boosting verwendet Gradient Boosting, um Ausgabedaten auf der Grundlage einer linearen Regression besser zu generieren. Der Gradient Boosting Classifier, den Sie in diesem Tutorial erkunden werden, verwendet Gradient Boosting, um Eingaben als zu zwei oder mehr verschiedenen Klassen gehörend zu klassifizieren.
Gradient Boosting ist eine Weiterentwicklung des AdaBoost-Algorithmus, der Entscheidungsstümpfe anstelle von Entscheidungsbäumen verwendet. Diese Entscheidungsstümpfe ähneln Bäumen in einem zufälligen Wald, haben aber nur einen Knoten und zwei Blätter. Beim Gradient-Boosting-Algorithmus werden Modelle nacheinander erstellt. Dabei versucht jeder Schritt, die Fehler der vorherigen Iteration zu korrigieren. Der Trainingsprozess beginnt häufig mit der Erstellung eines schwachen Lerners, beispielsweise eines flachen Entscheidungsbaums, für die Trainingsdaten. Nach diesem anfänglichen Training berechnet das Gradient Boosting den Fehler zwischen den tatsächlichen und den vorhergesagten Werten (die oft als Residuen bezeichnet werden) und bildet dann einen neuen Schätzer aus, um diesen Fehler vorherzusagen. Dieser neue Baum wird dem Ensemble hinzugefügt, um die Vorhersagen zu aktualisieren und einen starken Lerner zu schaffen. Beim Gradient Boosting wird dieser Prozess wiederholt, bis die Verbesserung stoppt oder eine feste Anzahl von Iterationen erreicht ist. Das Boosten selbst ähnelt dem Gradientenabstieg, aber es „senkt“ das Gefälle, indem neue Modelle eingeführt werden.
Boosting bietet mehrere Vorteile: Zum einen zeigt es eine gute Leistung bei tabellarischen Daten, zum anderen kann es sowohl numerische als auch kategoriale Daten verarbeiten. Zudem funktioniert es mit Standardparametern gut und ist robust gegenüber Sonderfällen im Datensatz. Allerdings dauert das Training lange und hängt sehr empfindlich von den festgelegten Hyperparametern des Trainingsprozesses ab. Wenn Sie die Anzahl der erstellten Bäume verringern, kann dies den Trainingsprozess bei der Arbeit mit einem großen Datensatz beschleunigen. Dieser Schritt wird normalerweise über den Parameter „maximale Tiefe” durchgeführt. Gradient Boosting kann außerdem zu einer Überanpassung neigen, wenn es nicht richtig abgestimmt ist. Um eine Überanpassung zu verhindern, können Sie die Lernrate für den Trainingsprozess konfigurieren. Dieser Prozess ist für einen Klassifikator oder einen Gradient-Boosting-Regressor ungefähr derselbe und wird im beliebten xgboost verwendet. Dabei handelt es sich um eine Erweiterung von Gradient Boosting durch Hinzufügen von Regularisierung.
In diesem Tutorial lernen Sie, wie Sie zwei verschiedene Programmiersprachen und Gradient-Boosting-Bibliotheken verwenden, um Pinguine anhand des beliebten Palmer-Penguins-Datensatzes zu klassifizieren.
Sie können das Notebook für dieses Tutorial von Github herunterladen.
Sie können zwar aus mehreren Tools wählen, aber dieses Tutorial führt Sie durch die Einrichtung eines IBM® Kontos für die Verwendung eines Jupyter Notebook auf watsonx.
Melden Sie sich mit Ihrem IBM Cloud-Konto bei watsonx.ai an.
Erstellen Sie ein watsonx.ai-Projekt.
Sie können Ihre Projekt-ID in Ihrem Projekt abrufen. Klicken Sie auf die Registerkarte „Verwalten“. Kopieren Sie dann die Projekt-ID aus dem Abschnitt „Details“ der Seite „Allgemein“. Sie benötigen diese ID für dieses Tutorial.
Erstellen Sie ein Jupyter Notebook.
Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Erstellung des Notebooks „Runtime 24.1 on R 4.3 S (4 vCPU 16 GB RAM)“ auswählen. Dieser Schritt öffnet eine Jupyter Notebook-Umgebung, in die Sie den Code aus diesem Tutorial kopieren können. Alternativ können Sie dieses Notebook auf Ihr lokales System herunterladen und als Asset in Ihr watsonx.ai-Projekt hochladen. Weitere Granite-Tutorials finden Sie in der IBM Granite-Community. Dieses Jupyter Notebook ist auf GitHub zu finden.
Die Caret-Bibliothek ist ein leistungsstarkes Werkzeug für die allgemeine Datenaufbereitung und Modellanpassung in R. Sie können damit Daten vorbereiten und das Modell selbst trainieren.
install.packages('gbm')
install.packages('caret')
install.packages('palmerpenguins')
library(gbm)
library(caret)
library(palmerpenguins)
head(penguins) # head() returns the top 6 rows of the dataframe
summary(penguins) # prints a statistical summary of the data columns
Mit der Funktion „createDataPartition“ aus dem Caret-Paket kann der ursprüngliche Datensatz in einen Trainings- und einen Testsatz aufgeteilt werden. Dabei werden 70 % der Daten dem Trainingssatz und 30 % dem Testsatz zugeordnet.
dim(penguins)
# get rid of any NA
penguins <- na.omit(penguins)
parts = caret::createDataPartition(penguins$species, p = 0.7, list = F)
train = penguins[parts, ]
test = penguins[-parts, ]
Jetzt können Sie trainieren und testen.
Die Methode zum Trainieren aus der Caret-Bibliothek verwendet R-Formeln, bei denen sich die abhängige Variable (oft auch Ziel genannt) auf der linken Seite einer Tilde „~“ befindet. Die unabhängigen Variablen (oft auch Funktion genannt) befinden sich auf der rechten Seite des „~“. Zum Beispiel:
height ~ age
In diesem Schritt wird die Größe anhand des Alters vorhergesagt.
Beim Caret-Training übermitteln Sie die Formel, die Trainingsdaten und die zu verwendende Methode. Die Caret-Bibliothek bietet Methoden für viele verschiedene Arten von Training. Wenn Sie die Methode also auf „gbm“ festlegen, geben Sie an, dass Gradient Boosting verwendet werden soll. Der nächste Parameter konfiguriert den Trainingsprozess. Die Methode „repeatedcv“ führt eine X-fache Kreuzvalidierung auf Teilstichproben der Datenpunkte des Trainingssatzes durch. Hier geben Sie 3 Wiederholungen der 5-fachen Kreuzvalidierung an, indem Sie für jede Kreuzvalidierung einen anderen Satz von Faltungen verwenden.
model_gbm <- caret::train("species ~ .",
data = train,
method = "gbm", # gbm for gradient boosting machine
trControl = trainControl(method = "repeatedcv",
number = 5,
repeats = 3,
verboseIter = FALSE),
verbose = 0)
Jetzt können Sie das Vorhersagemodell verwenden, um Vorhersagen für Testdaten zu treffen:
pred_test = caret::confusionMatrix(
data = predict(model_gbm, test),
reference = test$species
)
print(pred_test)
In diesem Schritt wird Folgendes ausgegeben:
Confusion Matrix and Statistics
Reference
Prediction Adelie Chinstrap Gentoo
Adelie 42 0 0
Chinstrap 0 20 0
Gentoo 1 0 35
Overall Statistics
Accuracy : 0.9898
95% CI : (0.9445, 0.9997)
No Information Rate : 0.4388
P-Value [Acc > NIR] : < 2.2e-16
Kappa : 0.984
Mcnemar's Test P-Value : NA
Statistics by Class:
Class: Adelie Class: Chinstrap Class: Gentoo
Sensitivity 0.9767 1.0000 1.0000
Specificity 1.0000 1.0000 0.9841
Pos Pred Value 1.0000 1.0000 0.9722
Neg Pred Value 0.9821 1.0000 1.0000
Prevalence 0.4388 0.2041 0.3571
Detection Rate 0.4286 0.2041 0.3571
Detection Prevalence 0.4286 0.2041 0.3673
Balanced Accuracy 0.9884 1.0000 0.9921
Aufgrund der Art der Kreuzvalidierung mit Faltungen können die Sensitivität und die Spezifität für jede Klasse leicht von den beobachteten Werten abweichen, wobei die Genauigkeit dieselbe bleibt. Die Genauigkeit ist recht gut, selbst mit dem Chinstrap-Pinguin, der 20 % des Datensatzes ausmacht.
Jetzt lernen Sie, wie Sie ein Modell zum Gradient Boosting in Python erstellen. Erstellen Sie in demselben Projekt, das Sie zuvor erstellt haben, ein Jupyter Notebook.
Stellen Sie sicher, dass Sie ein Jupyter Notebook erstellen, indem Sie Python 3.11 in IBM Watson Studio verwenden. Stellen Sie sicher, dass Sie „Runtime 24.1 on Python 3.11 XXS (1 vCPU 4 GB RAM)“ auswählen, wenn Sie das Notebook erstellen. Sie können nun mit Python einen Gradient Boosting Classifier erstellen.
In diesem Schritt werden die Bibliotheken installiert, die Sie zum Trainieren und Testen Ihres Gradient Boosting Classifiers verwenden. Das Training selbst wird mit scikit-learn durchgeführt und die Daten stammen aus der palmerpenguins-Bibliothek.
!pip install seaborn pandas scikit-learn palmerpenguins
Installieren Sie nun die Bibliotheken in der Notebook-Umgebung:
import pandas as pd
import seaborn as sns
from sklearn.compose import ColumnTransformer
from sklearn.ensemble import GradientBoostingClassifier
from sklearn.metrics import classification_report
from sklearn.model_selection import cross_val_score, train_test_split
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder, StandardScaler
from palmerpenguins import load_penguins
Wie im R-Code gibt es einige NAs im Pinguin-Datensatz, die entfernt werden müssen. Dieser Codeausschnitt lädt den Datensatz, entfernt alle NA-Zeilen und teilt die Daten dann in Funktionen und Ziel auf.
# Load the penguins
penguins = load_penguins() #initialize the dataset
penguins = penguins.dropna()
X = penguins.drop("species", axis=1)
y = penguins["species"]
Jetzt erstellen Sie eine Trainings- und Testaufteilung des Datensatzes, wobei 70 % der Daten für das Training abgerufen und 30 % für Tests reserviert werden.
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
X, y, test_size=0.3, random_state=42
)
Als nächstes erstellen Sie zwei Listen mit den Spaltennamen, eine für die kategorialen Funktionen von X und eine weitere für die numerischen Funktionen, z. B. float64 oder int64. Verwenden Sie dann den ColumnTransformer von scikit-learn, um unterschiedliche Vorverarbeitungen auf verschiedene Spaltentypen anzuwenden. Ein OneHotEncoder wird auf kategorische Funktionen angewendet, um sie in binäre Vektoren umzuwandeln. Ein StandardScaler wird auf numerische Funktionen angewendet, um sie um einen Mittelwert f 0 und eine Varianz von 1 zu standardisieren.
# Define categorical and numerical features
categorical_features = X.select_dtypes(
include=["object"]
).columns.tolist()
numerical_features = X.select_dtypes(
include=["float64", "int64"]
).columns.tolist()
preprocessor = ColumnTransformer(
transformers=[
("cat", OneHotEncoder(), categorical_features),
("num", StandardScaler(), numerical_features),
]
)
Nachdem Sie nun die Funktionssätze und den Vorprozessor erstellt haben, können Sie eine Pipeline erstellen, um das Modell zu trainieren. Diese Pipeline verwendet den Präprozessor für Eingabedaten und übergibt sie dann an den Gradient-Boosting-Algorithmus, um den Classifier zu erstellen. Bei einem größeren oder komplexeren Datensatz gibt es weitere Trainingsparameter, die Sie konfigurieren können. Zum Beispiel max_features, das die Anzahl der Funktionen festlegt, die bei der Suche nach der besten Aufteilung berücksichtigt werden sollen, oder max_depth, das die Anzahl der Knoten im Baum begrenzt. Dieser Codeausschnitt legt den criterion-Parameter fest, der die Qualität einer Teilung für das Training misst. In diesem Fall verwenden wir den mittleren quadratischen Fehler mit der Verbesserungsbewertung von Jerry Friedman (befindet sich außerhalb von IBM).
pipeline = Pipeline([
("preprocessor", preprocessor),
("classifier", GradientBoostingClassifier(random_state=42,
criterion='friedman_mse', max_features=2)),
])
Führen Sie als Nächstes eine Kreuzvalidierung durch, um zu bewerten, wie gut Ihre Machine-Learning-Pipeline bei den Trainingsdaten abschneidet. Durch den Aufruf der Anpassungsmethode der von Ihnen erstellten Pipeline wird das Modell trainiert. Die Verlustfunktion verwendet standardmäßig den mittleren quadratischen Fehler (oder MSE).
# Perform 5-fold cross-validation
cv_scores = cross_val_score(pipeline, X_train, y_train, cv=5)
# Fit the model on the training data
pipeline.fit(X_train, y_train)
Jetzt, wo das Modell trainiert wurde, lassen Sie den Testsatz voraussagen und überprüfen Sie die Leistung:
# Predict on the test set
y_pred = pipeline.predict(X_test)
# Generate classification report
report = classification_report(y_test, y_pred)
Die Ergebnisse drucken:
print(f"Mean Cross-Validation Accuracy: {cv_scores.mean():.4f}")
print("\nClassification Report:")
print(report)
In diesem Schritt werden die folgenden Ergebnisse gedruckt:
Mean Cross-Validation Accuracy: 0.9775
Classification Report:
precision recall f1-score support
Adelie 1.00 1.00 1.00 31
Chinstrap 1.00 1.00 1.00 18
Gentoo 1.00 1.00 1.00 18
accuracy 1.00 67
macro avg 1.00 1.00 1.00 67
weighted avg 1.00 1.00 1.00 67
Diese Ergebnisse liegen sehr nahe an der Genauigkeit, die von den R-Methoden im ersten Teil dieses Tutorials gemeldet wurde.
