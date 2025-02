Die einfachste Version eines RNN, bei der die Ausgabe in jedem Zeitschritt sowohl von der aktuellen Eingabe als auch vom versteckten Zustand des vorherigen Zeitschritts abhängt, leidet unter Problemen wie verschwindenden Gradienten, was es ihnen das Erlernen langfristiger Abhängigkeiten erschwert. Sie zeichnen sich durch einfache Aufgaben mit kurzfristigen Abhängigkeiten aus, wie z. B. die Vorhersage des nächsten Wortes in einem Satz (bei kurzen, einfachen Sätzen) oder des nächsten Wertes in einer einfachen Zeitreihe.

RNNs eignen sich gut für Aufgaben, bei denen Daten in Echtzeit sequentiell verarbeitet werden, wie z. B. bei der Verarbeitung von Sensordaten zur Erkennung von Anomalien in kurzen Zeiträumen, bei denen die Eingaben nacheinander eingehen und Vorhersagen sofort auf der Grundlage der jüngsten Eingaben getroffen werden müssen.