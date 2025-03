Was ist Informationsextraktion?

Algorithmen zur Informationsextraktion können Entitäten identifizieren, darunter Namen, Beziehungen, Ereignisse, Stimmungen und mehr, und sie dann klassifizieren und zur weiteren Verwendung in einer Datenbank speichern. Die daraus resultierenden strukturierten Informationen haben ein standardisiertes Format und werden in der Regel in Zeilen und Spalten gespeichert, die ihre Attribute identifizieren. Die standardisierte Speicherung ist das Hauptunterscheidungsmerkmal zwischen strukturierten Daten und unstrukturierten Daten.

Alle Datenwerte in derselben Datenbank entsprechen demselben strukturierten Format mit denselben definierten Attributen. Relationale Attribute werden ebenfalls hervorgehoben, um Datenbanken auf der Grundlage gemeinsamer Attribute miteinander zu verbinden.