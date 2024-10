Was ist KI-Inferenz?

Um die gewünschten Ergebnisse aus einer KI-Anwendung zu erhalten, müssen Unternehmen in der Regel viele strenge KI-Trainingsrunden durchlaufen. Während die Modelle trainieren, verbessert sich die Genauigkeit ihrer Inferenz und der Bedarf an Rechenressourcen, wie z. B. Rechenleistung und Latenz, nimmt ab. Wenn das Modell reift, geht es in eine neue Phase über, in der es beginnen kann, aus den Daten, mit denen es gelernt hat, Rückschlüsse auf neue Daten zu ziehen. Dies ist ein spannender Schritt, da man beobachten kann, wie das Modell beginnt, so zu funktionieren, wie es konzipiert wurde.