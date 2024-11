Was ist Datensouveränität?

In den kommenden Jahren wird die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Daten erfassen, sichern, speichern und den Zugriff darauf kontrollieren – insbesondere, wenn sie neue, datenintensive Technologien wie KI und ML nutzen möchten – enorme Auswirkungen auf Wachstum und Sicherheit haben. Die Souveränität der Daten steht im Mittelpunkt dieser Bedenken. Daher hilft die Wahl eines Cloud-Anbieters, der über ein tiefes Verständnis dafür verfügt, Unternehmen bei der Umsetzung eines starken souveränen Cloud-Ansatzes und bei der Erreichung ihrer Ziele für die digitale Transformation. Partner in Regionen und Ländern, in denen Unternehmen eine Cloud-Umgebung einrichten möchten, müssen über Strategien zur Minderung gängiger Risiken wie Cyberangriffe, Naturkatastrophen und Ausfallzeiten verfügen.

Schließlich müssen Unternehmen, die einen starken Ansatz für Datensouveränität und souveräne Cloud-Services entwickeln möchten, sicherstellen, dass ihr Cloud-Anbieter über eine starke Gesamtstrategie für Cloud-Services verfügt, die mit den Gesetzen der Länder oder Regionen übereinstimmt, in denen sie tätig sind. Hier sind einige der wichtigsten Merkmale, auf die Unternehmen achten sollten, wenn sie CSPs und andere potenzielle Partner in Betracht ziehen, um einen starken Ansatz für die Datensouveränität zu entwickeln.

Data-Governance-Fähigkeiten: Der Data-Governance-Ansatz eines CSP zeigt, dass er über die richtigen Richtlinien und Verfahren verfügt, um mit sensiblen Daten erfolgreich umzugehen und die erforderlichen Einschränkungen anzuwenden. Sie sollten auch regelmäßige Audits bereitstellen, die belegen, dass die Richtlinien, die sie eingeführt haben, eingehalten werden.

Service Level Agreements (SLAs): Wenn es darum geht, ein SLA für die Datensouveränität in einer souveränen Cloud-Umgebung zu erstellen, sollten die drei wichtigsten Bereiche, die das SLA abdecken sollte, Kontrolle (Cloud-Management), Verfügbarkeit und Leistung sein.

Compliance: CSPs und andere Partner, die Unternehmen bei der Einhaltung der Anforderungen an die Datenhoheit unterstützen, sollten über ein hohes Maß an Fachwissen in allen Datenschutzgesetzen der Regionen verfügen, in denen sie tätig sind. Im Idealfall sollten Unternehmen und ihre CSPs gemeinsam dafür verantwortlich sein, sich über neue Vorschriften auf dem Laufenden zu halten und Strategien zu deren Umsetzung zu entwickeln.

Datenverschlüsselung: Es ist von entscheidender Bedeutung, dass CSPs im Bereich der souveränen Cloud über robuste Datenverschlüsselungsfunktionen wie kryptografische Schlüssel verfügen, um sicherzustellen, dass sie sensible Daten sicher und zugänglich halten können. Kryptografische Schlüssel wandeln Daten in einen Verschlüsselungsalgorithmus um, der nur von jemandem mit den richtigen Berechtigungen (Schlüssel) entschlüsselt werden kann. Dies gibt Unternehmen vollständige technische Sicherheit und Kontrolle darüber, wer wann auf ihre Daten zugreifen kann.

Resilienz: Ein starker Ansatz für die Datensouveränität und souveräne Cloud-Umgebungen sollte starke Ausfallsicherheitsfunktionen beinhalten. Unternehmen sollten nur CSPs in Betracht ziehen, die nachweislich Kunden bei ihren Bemühungen um Widerstandsfähigkeit und Wiederaufbau in den betreffenden Ländern oder Regionen unterstützt haben. Wenn es um eine souveräne Cloud-Umgebung geht, sollten alle Cloud-Bereitstellungen über integrierte Wiederherstellungs- und Failover-Funktionen verfügen, die auf jeden spezifischen Compliance-Bereich zugeschnitten sind, in dem Daten gespeichert werden.