1. Agilität und Skalierbarkeit



Der Hauptvorteil einer Hybrid-Cloud-Strategie ist die Agilität. Unternehmen brauchen ein gewisses Maß an Agilität und Flexibilität, um sich schnell an Veränderungen anzupassen und Chancen zu nutzen, die das Geschäftswachstum fördern. Die Hybrid Cloud unterstützt die Agilität durch die schnelle Bereitstellung von Computerressourcen, unabhängig davon, ob diese Ressourcen in einem lokalen Rechenzentrum untergebracht sind oder von einem großen Public-Cloud-Provider in einem mandantenfähigen Rechenzentrum betrieben und gewartet werden.

Durch die deutlich schnellere Bereitstellung von IT-Ressourcen hilft eine Hybrid-Cloud-Architektur Unternehmen dabei, agil zu bleiben. So können Hybrid-Cloud-Umgebungen beispielsweise Cloud-Speicher-Kapazitäten in nur wenigen Minuten bereitstellen, anstatt Monate für den Aufbau und die Installation zusätzlicher physischer Hardware in Anspruch zu nehmen, wie es in einer herkömmlichen IT-Umgebung für die Datenspeicherung der Fall wäre.

Die Hybrid Cloud bietet auch die Möglichkeit, Ressourcen schnell (sowohl automatisch als auch kostengünstig) nach oben oder unten zu skalieren, um auf unerwartete Traffic-Spitzen zu reagieren. So sind beispielsweise mobile Anwendungen von Fluggesellschaften für den modernen personalisierten Flugverkehr unerlässlich. Mit einer Hybrid-Cloud-Architektur können Fluggesellschaften schwankende Datenmengen bewältigen, z. B. während der Hochsaison für Urlaubsreisen. In dieser Zeit müssen Ressourcen und Daten in Echtzeit skaliert werden, um Workflows zu verbessern und die Customer Experience zu optimieren.

Und schließlich bietet ein Hybrid-Cloud-Ökosystem die Agilität, die DevOps und andere Teams benötigen, um schnell Anwendungen in einer cloudbasierten Umgebung zu entwickeln, zu testen und einzuführen – ein weiterer wichtiger Faktor für das Unternehmenswachstum.

2. Kontrolle und Flexibilität



Unternehmen bevorzugen einen Hybrid-Cloud-Ansatz, da er Kontrolle und größere Flexibilität bei der Zuweisung von Daten und Ressourcen bietet, wodurch ihnen verschiedene Bereitstellungsoptionen zur Verfügung stehen. So kann ein Unternehmen beispielsweise die Kontrolle über Workloads mit sensiblen Daten (z. B. geistiges Eigentum, personenbezogene Daten, medizinische Daten) behalten, indem diese in einer Private-Cloud-Umgebung gespeichert werden. Andere Workloads, z. B. solche, die mit mobilen Geräten und Anwendungen verbunden sind, eignen sich oft besser für die Bereitstellung in einer Public Cloud. Durch die Auslagerung ressourcenintensiver Aufgaben wie Datenverarbeitung und -speicherung in die Public Cloud können mobile Anwendungen auf Geräten mit begrenzter Rechenleistung und begrenztem Speicher effizienter ausgeführt werden.

3. Sicherheit



Die Migration von Ressourcen und Workloads in eine Hybrid-Cloud-Architektur wird durch Container oder verschlüsselte Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) orchestriert, die Daten zwischen Cloud-Computing-Services oder Cloud-Services und lokalen Anwendungen übertragen. Diese zentrale Verwaltung erleichtert die Implementierung von Sicherheitsmaßnahmen wie Verschlüsselung, Automatisierung, Zugriffskontrolle und Endpunkt-Datensicherheit.

4. Compliance und regulatorische Anforderungen



Es ist schwierig, den Überblick über die sich ständig weiterentwickelnden Compliance- und Regulierungsvorschriften zu behalten, da verschiedene Gesetze Unternehmen dazu verpflichten, Daten in bestimmten geografischen Gebieten oder unter bestimmten Bedingungen zu speichern und zu verarbeiten. Diese Herausforderung gilt insbesondere für stark regulierte Branchen, wie z. B. die Öl- und Gasbranche.

Die Hybrid Cloud hilft Unternehmen bei der Einhaltung verschiedener internationaler Vorschriften, da sie entscheiden können, wie Daten repliziert und verschlüsselt werden und wo sie gespeichert werden müssen. Diese Cloud-Sicherheitsfunktion erleichtert es Unternehmen, die von verschiedenen Ländern und Gemeinden festgelegten Standards für Datenschutz und Datensicherheit einzuhalten.

5. Kostenoptimierung



Eine Hybrid-Cloud-Strategie hilft Unternehmen, ihre Ausgaben zu optimieren und die Kosten zu senken, z. B. durch die Reduzierung der Investitionsausgaben für die Anschaffung, Aufrüstung und Wartung physischer Hardware oder den Ausbau von Rechenzentren.

Mit einem Hybrid-Cloud-Ansatz können DevOps und andere Teams die Aufteilung ihrer Ausgaben auf Public und Private Clouds optimieren, um die kostengünstigste Lösung zu finden. Mit dem Pay-as-you-go-Preismodell der Hybrid Cloud können Teams unnötige Ausgaben vermeiden und ein Gleichgewicht zwischen Gesamtkosten und Einnahmen herstellen. Eine hybride Multicloud-Umgebung mit einer oder mehreren Public Clouds in Kombination mit Private-Cloud-Services verhindert, dass Unternehmen von einem einzigen Cloud-Provider abhängig sind und sich an einen bestimmten Cloud-Anbieter binden, wodurch sich weitere Möglichkeiten zur Kosteneinsparung ergeben.

6. Geschäftskontinuität und Zuverlässigkeit



Alle großen Unternehmen machen sich Gedanken über die Geschäftskontinuität, also die Fähigkeit, kritische Funktionen in einem Notfall aufrechtzuerhalten. Die Planung der Geschäftskontinuität umfasst auch die Notfallwiederherstellung (Disaster Recovery, DR), die sich auf die Wiederherstellung des Datenzugriffs und der IT-Infrastruktur nach einer Katastrophe konzentriert, unabhängig davon, ob es sich um eine Naturkatastrophe mit einer Störung der Netzwerkverbindung oder einen militärischen Angriff handelt, der zu Ausfällen führt.

Eine Hybrid-Cloud-Architektur unterstützt die Notfallwiederherstellung, indem sie es Unternehmen ermöglicht, wichtige Daten durch die Integration von lokalem Speicher mit Cloud-Ressourcen zu sichern. Diese Redundanz verhindert Datenverluste, wenn eines der Backups betroffen ist. Die Hybrid Cloud beschleunigt auch die Disaster Recovery, da die Daten kontinuierlich repliziert und aktualisiert werden, was die Integrität, Genauigkeit, Konsistenz und Zuverlässigkeit der Daten sicherstellt.

7. Innovation und Transformation



Es besteht kein Zweifel daran, dass Hybrid-Cloud-Modelle die geschäftliche Transformation und innovative neue Technologien unterstützen. In einem kürzlich erschienenen Bericht des IBM Institute for Business Value namens Mastering Hybrid Cloud wurde festgestellt, dass sich der geschätzte Wert von Hybrid-Cloud-Investitionen im Durchschnitt um das Dreifache erhöht, wenn sie mit anderen Transformationsmaßnahmen kombiniert werden. In einigen Branchen liegt der Wertmultiplikator sogar beim 20-Fachen.

Die Flexibilität, Skalierbarkeit und Effizienz der Hybrid-Cloud-Infrastruktur unterstützt die Anwendungsmodernisierung. So nennt man den Prozess der Aktualisierung von älteren Anwendungen auf cloudnative Anwendungsumgebungen, der ein wesentlicher Bestandteil der digitalen Strategie für die Unternehmenstransformation ist.

Neben der Modernisierung von älteren Anwendungen wollen Unternehmen auch die Möglichkeiten der generativen KI und des maschinellen Lernens für den Kundenservice, die Automatisierung und andere Einsatzbereiche nutzen. Generative KI stützt sich auf große Datenmengen, massive Rechenleistung, fortschrittliche Sicherheit und schnelle Skalierbarkeit – alles Vorteile der Hybrid Cloud.