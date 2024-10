Viele Unternehmen, für die DRaaS in Frage kommt, ziehen auch Backup-as-a-Service (BaaS) als kostengünstigere Option in Betracht. BaaS ist ein verwalteter Service, der von einem Drittanbieter bereitgestellt wird und Unternehmen bei der Wiederherstellung ihrer wertvollsten Daten nach einem Vorfall unterstützt. BaaS-Lösungen speichern Daten an einem sicheren, externen Ort – oft in der Cloud –, wo sie vor verschiedenen Bedrohungen geschützt sind.

BaaS-Daten-Backups können alles umfassen, was für ein Unternehmen von Wert ist, wie Dateien, Datensätze und sogar ganze Workloads. Wie DRaaS ist auch BaaS ein Service, der von einem MSP bereitgestellt wird und einem SLA unterliegt, in dem alle Verantwortlichkeiten und Erwartungen beider Parteien festgelegt sind.

BaaS- und DRaaS-Lösungen unterscheiden sich in drei wesentlichen Punkten, die es zu berücksichtigen gilt:

Backup-Anforderungen: Während DRaaS sowohl Daten als auch Infrastruktur sichert, sichert BaaS nur Daten. DRaaS-MSPs übernehmen in der Regel die Verantwortung dafür, dass kritische Infrastrukturen wie Server, Bürogebäude und Netzwerke während und unmittelbar nach einem Vorfall verfügbar und für die Benutzer zugänglich bleiben. BaaS-Anbieter bieten solche Dienstleistungen nicht an.

Wiederherstellungszeit: BaaS-Anbieter können Daten wiederherstellen und eine Datenwiederherstellung durchführen, aber aufgrund der Menge der betroffenen Daten dauert dies länger als bei einem DRaaS-Anbieter. BaaS-Bereitstellungen verarbeiten in der Regel größere Datenmengen als DRaaS-Bereitstellungen. Sie planen und messen ihre RPOs und RTOs in Stunden und Tagen. DRaaS-Anbieter können RPO und RTO in Minuten und manchmal sogar in Sekunden messen.

Preis der Lösung: BaaS ist deutlich günstiger als DRaaS. Dies ist in erster Linie auf die Kosten der eingesetzten Ressourcen zurückzuführen. Bei einer DRaaS-Bereitstellung zahlen Unternehmen zusätzlich zu den Speicherressourcen für Ressourcen wie Replikationssoftware und Recheninfrastruktur, während bei einer BaaS-Bereitstellung das Unternehmen nur für Speicherressourcen bezahlt.