Was ist ein KI-Beschleuniger?

KI-Beschleuniger sind für die Anwendung der KI-Technologie von entscheidender Bedeutung. Die Branche steht jedoch vor Herausforderungen, die zeitnah gelöst werden müssen, da ansonsten Innovationen behindert werden.

Die meisten KI-Beschleuniger werden ausschließlich in Taiwan hergestellt

60 % der Halbleiter und 90 % der hochentwickelten Chips (einschließlich KI-Beschleuniger) der Welt werden auf der Insel Taiwan hergestellt. Darüber hinaus verlässt sich das weltweit größte KI-Hardware- und Softwareunternehmen, Nvidia, bei seinen KI-Beschleunigern fast ausschließlich auf ein einziges Unternehmen, die Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (TSMC).

KI-Modelle entwickeln sich schneller als das Design von KI-Beschleunigern

Die leistungsstärksten KI-Modelle von heute benötigen mehr Rechenleistung als viele KI-Beschleuniger bewältigen können, und das Innovationstempo im Chipdesign hält nicht mit der Innovation bei KI-Modellen Schritt.

Unternehmen erforschen Bereiche wie In-Memory-Computing und KI-Algorithmus-gestützte Leistung und Fertigung, um die Effizienz zu steigern, aber sie können mit dem Anstieg des Rechenbedarfs von KI-gestützten Anwendungen nicht Schritt halten.

KI-Beschleuniger benötigen mehr Leistung, als ihre Größe zulässt

KI-Beschleuniger sind klein, die meisten werden in Millimetern gemessen, und der größte der Welt ist nur etwa so groß wie ein iPad, was es schwierig macht, die für ihren Betrieb erforderliche Energiemenge gezielt auf einem so kleinen Raum bereitzustellen. Dies ist zunehmend schwieriger geworden, da die Rechenanforderungen durch KI-Workloads in den letzten Jahren gestiegen sind. Die Architekturen der Stromversorgungsnetze (Power Delivery Network, PDN) hinter den KI-Beschleunigern müssen bald weiterentwickelt werden, da sonst ihre Leistung beeinträchtigt wird.