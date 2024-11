Was ist ein KI-Chip?

Edge Computing – ein Computing-Framework, das Unternehmensanwendungen und zusätzliche Rechenleistung näher an Datenquellen wie Internet of Things (IoT)-Geräte und lokale Edge-Server bringt – kann KI-Funktionen mit KI-Chips nutzen und ML-Aufgaben auf Edge-Geräten ausführen. Mit einem KI-Chip können KI-Algorithmen Daten am Rand eines Netzwerks mit oder ohne Internetverbindung in Millisekunden verarbeiten. Edge-KI ermöglicht die Verarbeitung von Daten dort, wo sie generiert werden, und nicht in der Cloud, wodurch die Latenz reduziert und Anwendungen energieeffizienter werden.