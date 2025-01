Was ist Data Intelligence? 

Data Governance trägt dazu bei, Datenintegrität und Datensicherheit zu gewährleisten, indem Richtlinien, Standards und Verfahren für die Erfassung, das Eigentum, die Speicherung, die Verarbeitung und die Verwendung von Daten definiert und umgesetzt werden.

Data Governance trägt dazu bei, sichere, qualitativ hochwertige Daten zu pflegen, die leicht zugänglich sind und den relevanten Regeln und Vorschriften entsprechen. Bei Data Intelligence-Bemühungen helfen Governancerichtlinien den Benutzern zu verstehen, wie sie Daten verwenden können und sollten.

So können Governance-Richtlinien beispielsweise verhindern, dass Data Scientists sensible Kundendaten in KI-Modelle einspeisen, was gegen Datenschutzgesetze verstößt.