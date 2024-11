Was ist KI-Datenverwaltung?

Anomaliebasierte Tools zur Bedrohungserkennung wie User and Entity Behavior Analytics (UEBA) und Endpoint Detection and Response (EDR) nutzen KI- und ML-Algorithmen zur Überwachung der Netzwerkaktivität. Sie erkennen verdächtige Abweichungen, wie z. B. eine große Menge an Daten, die plötzlich an einen neuen Speicherort verschoben werden.