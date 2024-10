Was ist Master Data Management?

Eine effiziente Master Data Management-Lösung erleichtert die Datenintegration, den Abgleich, die Anreicherung und die Verwaltungsprozesse. Ein entscheidender Aspekt einer Master Data Management-Strategie ist die Ermittlung der Daten, die als Stammdaten verwaltet werden sollen.

Dazu gehört die Berücksichtigung von Verhalten, Lebenszyklus, Komplexität, Wert, Volatilität und Wiederverwendung. Es ist wichtig zu ermitteln, welche Datenentitäten die größten geschäftlichen Auswirkungen haben, um Ressourcen auf die Verwaltung der kritischsten Daten zu konzentrieren. Nach der Identifizierung müssen die Governance-Richtlinien definiert, Prozesse für die Verwaltung der Daten über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg festgelegt und geeignete Tools und Technologien ausgewählt werden.

Eine gut definierte MDM-Strategie eliminiert Datensilos und verbessert die Zusammenarbeit zwischen Abteilungen. Durch die Zentralisierung und Verwaltung von Daten sind der Zugriff auf und die Vertrauenswürdigkeit dieser Daten wesentlich einfacher. Durch die Datenintegration wird eine kollaborative Umgebung gefördert, in der Abteilungen Erkenntnisse austauschen, Redundanzen reduzieren und die Gesamtproduktivität verbessern können.

Eine zentrale Data Governance ist unverzichtbar. Eine robuste Lösung schützt Daten über ihren gesamten Lebenszyklus und hilft, Fehler zu vermeiden, die sich über verschiedene Systeme und Anwendungen ausbreiten können. Eine falsche Adresse in den Kundenstammdaten kann dazu führen, dass Rechnungen, Produkte und andere Materialien an den falschen Ort geschickt werden, was zu Kundenunzufriedenheit und erhöhten Betriebskosten führt.

Hochwertige, konsistente Daten sind für fortschrittliche Analysen und personalisierte Customer Experiences unerlässlich. Stammdaten erlauben es Unternehmen, aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen, die fundierte Entscheidungen und maßgeschneiderte Kundeninteraktionen ermöglichen, z. B. durch Segmentierung. Durch einen vollständigen Überblick über die Kundendaten können Unternehmen Trends und Vorlieben erkennen und so personalisierte Produkte und Dienstleistungen anbieten, die die Kundenzufriedenheit und -treue erhöhen.

Ein bemerkenswerter Vorteil einer MDM-Lösung ist die Zeitersparnis bei der Instandhaltung der Infrastruktur und anderen Aktivitäten, die typischerweise Ressourcen belasten. Mit einem zentralisierten und gut gewarteten Datenverwaltungssystem können Unternehmen den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Verwaltung unterschiedlicher Datenquellen reduzieren, sodass sich IT- und Datenverwaltungsteams auf strategischere Initiativen konzentrieren können.