Was ist Data Loss Prevention (DLP)?

Daten sind unabhängig von ihrem Speicherort einem Risiko ausgesetzt, sodass der Schutz von Informationen für ein Unternehmen eine hohe Priorität hat. Die Kosten eines Versagens können hoch sein. Der jüngste Data Breach Kostenreport von IBM hat ergeben, dass die weltweiten Durchschnittskosten für Datenlecks um 10 % auf 4,88 Millionen USD gestiegen sind - der größte Anstieg seit der Pandemie.



Insbesondere personenbezogene Daten (PII) sind für Diebe sehr wertvoll und werden oft ins Visier genommen. Der Data Breach Kostenreport hat außerdem ergeben, dass fast die Hälfte aller Datenschutzverletzungen personenbezogene Daten von Kunden betrafen, zu denen Steueridentifikationsnummern (ID), E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Privatadressen gehören können. Knapp dahinter folgten Datensätze zu geistigem Eigentum (IP) (43 % der Datenschutzverletzungen).

Der Schutz von Daten wird immer schwieriger, da die Daten eines Unternehmens von verschiedenen Stakeholdern im gesamten Unternehmen in verschiedenen Formaten und an verschiedenen Orten verwendet oder gespeichert werden können. Darüber hinaus müssen verschiedene Datensätze möglicherweise unterschiedlichen Regeln folgen, die auf Vertraulichkeitsstufen oder relevanten Datenschutzbestimmungen basieren.

DLP-Richtlinien und Tools helfen Unternehmen, sich selbst zu schützen, indem sie alle Daten im gesamten Netzwerk in allen drei Zuständen überwachen: in Gebrauch, in Bewegung und im Ruhezustand.

Verwendete Daten: Hierbei handelt es sich um den Zeitpunkt, zu dem auf Daten zugegriffen, sie verarbeitet, aktualisiert oder gelöscht werden. Zum Beispiel die Daten eines Unternehmens, die für Analysen oder Berechnungen verwendet werden, oder ein Textdokument, das von einem Endbenutzer bearbeitet wird.

Daten in Bewegung: Auch bekannt als Daten in der Übertragung, dabei handelt es sich um Daten, die durch ein Netzwerk übertragen werden, beispielsweise durch die Übertragung von einem Event-Streaming-Server oder einer Messaging-App, oder die zwischen Netzwerken verschoben werden. Daten in Bewegung sind der am wenigsten sichere der drei Zustände und erfordern besondere Aufmerksamkeit.

Daten im Ruhezustand: Hierbei handelt es sich um gespeicherte Daten, die sich beispielsweise in einem Cloud-Laufwerk, einem lokalen Festplattenlaufwerk oder einem Archiv befinden. Im Allgemeinen sind Daten im Ruhezustand leichter zu schützen, aber es müssen dennoch Sicherheitsmaßnahmen vorhanden sein. Daten im Ruhezustand können durch ganz einfache Handlungen gefährdet werden, z. B. wenn jemand ein USB-Flash-Laufwerk von einem unbeaufsichtigten Schreibtisch nimmt.

Im Idealfall ist die Data Loss Prevention-Lösung eines Unternehmens in der Lage, alle Daten in Gebrauch, in Bewegung und im Ruhezustand für die gesamte Vielfalt der verwendeten Software zu überwachen. Zum Beispiel das Hinzufügen von DLP-Schutz für Archivierung, Business Intelligence (BI) Anwendungen, E-Mail, Teaming und Betriebssysteme wie macOS und Microsoft Windows.