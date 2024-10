Jede Datenschutzstrategie ist anders (und sollte auf die spezifischen Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sein), aber es gibt mehrere Lösungen, die Sie in Betracht ziehen sollten.

Zu diesen Schlüsselkomponenten gehören:

Datenlebenszyklus-Management

Data Lifecycle Management (DLM) ist ein Ansatz, der hilft, die Daten eines Unternehmens während ihres gesamten Lebenszyklus zu verwalten – von der Dateneingabe bis zur Datenvernichtung. Dabei werden Daten nach verschiedenen Kriterien in Phasen unterteilt und durchlaufen diese Phasen, während sie verschiedene Aufgaben oder Anforderungen erfüllen. Die Phasen von DLM umfassen Datenerstellung, Datenspeicherung, Datenaustausch und -nutzung, Datenarchivierung und Datenlöschung.

Ein guter DLM-Prozess kann dabei helfen, kritische Daten zu organisieren und zu strukturieren, insbesondere wenn Unternehmen auf verschiedene Arten der Datenspeicherung angewiesen sind. Er kann ihnen auch dabei helfen, Schwachstellen zu reduzieren und sicherzustellen, dass Daten effizient verwaltet werden, den Vorschriften entsprechen und nicht dem Risiko von Missbrauch oder Verlust ausgesetzt sind.

Kontrollen der Datenzugriffsverwaltung

Zugriffskontrollen helfen dabei, den unbefugten Zugriff, die unbefugte Nutzung oder die unbefugte Übertragung sensibler Daten zu verhindern, indem sichergestellt wird, dass nur autorisierte Benutzer auf bestimmte Datentypen zugreifen können. Sie halten Bedrohungsakteure fern, während sie gleichzeitig jedem Mitarbeiter ermöglichen, seine Arbeit zu erledigen, indem sie genau die Berechtigungen haben, die sie benötigen, und nicht mehr.

Unternehmen können rollenbasierte Zugriffskontrollen (RBAC), Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) oder regelmäßige Überprüfungen der Benutzerberechtigungen verwenden.

Initiativen zum Identity und Access Management (IAM) sind besonders hilfreich, um die Zugriffskontrollen zu optimieren und Assets zu schützen, ohne legitime Geschäftsprozesse zu stören. Sie weisen allen Benutzern eine eindeutige digitale Identität mit Berechtigungen zu, die auf ihre Rolle, Compliance-Anforderungen und andere Faktoren zugeschnitten sind.

Datenverschlüsselung

Bei der Datenverschlüsselung werden Daten mithilfe von Verschlüsselungsalgorithmen aus ihrer ursprünglichen, lesbaren Form (Klartext) in eine verschlüsselte Version (Chiffretext) umgewandelt. Dieser Prozess trägt dazu bei, dass selbst wenn Unbefugte auf verschlüsselte Daten zugreifen, sie diese ohne einen Entschlüsselungscode weder verstehen noch nutzen können.

Verschlüsselung ist für die Datensicherheit von entscheidender Bedeutung. Es hilft, sensible Informationen vor unbefugtem Zugriff zu schützen, sowohl während der Übertragung über Netzwerke (während der Übertragung) als auch während der Speicherung auf Geräten oder Servern (im Ruhezustand). In der Regel führen autorisierte Benutzer nur dann eine Entschlüsselung durch, wenn dies erforderlich ist, um sicherzustellen, dass sensible Daten fast immer sicher und unlesbar sind.

Datenrisikomanagement

Um ihre Daten zu schützen, müssen Unternehmen zunächst ihre Risiken kennen. Das Risikomanagement von Daten umfasst die Durchführung einer vollständigen Prüfung/Risikobewertung der Daten eines Unternehmens, um zu verstehen, welche Arten von Daten es hat, wo sie gespeichert sind und wer Zugriff darauf hat.

Anhand dieser Bewertung können die Unternehmen dann Bedrohungen und Sicherheitslücken identifizieren und Strategien zur Risikominderung umsetzen. Diese Strategien tragen dazu bei, Sicherheitslücken zu schließen und die Daten- und Cybersicherheitslage eines Unternehmens zu stärken. Dazu gehören unter anderem die Implementierung von Sicherheitsmaßnahmen, die Aktualisierung von Datenschutzrichtlinien, die Durchführung von Mitarbeiterschulungen oder Investitionen in neue Technologien.

Darüber hinaus können fortlaufende Risikobewertungen Unternehmen dabei unterstützen, neu auftretende Datenrisiken frühzeitig zu erkennen und ihre Sicherheitsmaßnahmen entsprechend anzupassen.

Datensicherung und -wiederherstellung

Im Rahmen des Daten-Backups und der Notfallwiederherstellung werden regelmäßig weitere Kopien von Dateien erstellt oder aktualisiert, an einem oder mehreren externen Standorten gespeichert und im Falle eines Datenverlusts aufgrund von Dateischäden, Datenkorruption, Cyberangriffen oder Naturkatastrophen verwendet, um den Geschäftsbetrieb fortzusetzen oder wieder aufzunehmen.

Die Teilprozesse „Backup“ und „Notfallwiederherstellung“ werden manchmal miteinander oder mit dem gesamten Prozess verwechselt. Backup ist jedoch der Prozess des Erstellens von Dateikopien, und Notfallwiederherstellung ist der Plan und Prozess, um mithilfe der Kopien nach einem Ausfall schnell wieder auf Anwendungen, Daten und IT-Ressourcen zugreifen zu können. Dieser Plan könnte den Wechsel zu einem redundanten Satz von Servern und Speichersystemen beinhalten, bis Ihr primäres Rechenzentrum wieder funktionsfähig ist.

Disaster Recovery as a Service (DRaaS) ist ein verwalteter Ansatz zur Notfallwiederherstellung. Ein Drittanbieter hostet und verwaltet die Infrastruktur, die für die Notfallwiederherstellung verwendet wird. Einige DRaaS-Angebote bieten möglicherweise Tools zur Verwaltung der Notfallwiederherstellungsprozesse oder ermöglichen es Unternehmen, diese Prozesse für sie verwalten zu lassen.

Verwaltung der Datenspeicherung

Wenn Unternehmen ihre Daten verlagern, benötigen sie eine starke Sicherheit. Andernfalls besteht die Gefahr, dass es zu Datenverlusten, Cyber-Bedrohungen und potenziellen Datenschutzverletzungen kommt.

Die Datenspeicherverwaltung vereinfacht diesen Prozess, indem sie Sicherheitsrisiken reduziert, insbesondere bei Hybrid- und Cloud-Speichern. Sie überwacht alle Aufgaben im Zusammenhang mit der sicheren Übertragung von Produktionsdaten an Datenspeicher, ob On-Premises oder in externen Cloud-Umgebungen. Diese Speicher sind entweder für häufigen Zugriff mit hoher Leistung ausgelegt oder dienen als Archivspeicher für seltene Abrufe.

Reaktion auf Vorfälle

Incident Response (IR) bezieht sich auf die Prozesse und Technologien eines Unternehmens zur Erkennung und Abwehr von Cyber-Bedrohungen, Sicherheitsverletzungen und Cyberangriffen. Sein Ziel ist es, Cyberangriffe zu verhindern, bevor sie stattfinden, und die Kosten und Geschäftsunterbrechungen zu minimieren, die durch auftretende Angriffe entstehen.

Die Einbeziehung der Vorfallsreaktion in eine umfassendere Datenschutzstrategie kann Unternehmen dabei unterstützen, einen proaktiveren Ansatz für die Cybersicherheit zu verfolgen und den Kampf gegen Cyberkriminelle zu verbessern.

Laut Cost of a Data Breach 2023 hatten Unternehmen, die umfassende Gegenmaßnahmen zur Reaktion auf Vorfälle ergriffen hatten, um 1,49 Millionen USD geringere Kosten für Datenschutzverletzungen als Unternehmen, die nur wenige oder gar keine Gegenmaßnahmen ergriffen hatten, und konnten Vorfälle 54 Tage schneller beheben.

Datenschutzrichtlinien und -verfahren

Datenschutzrichtlinien helfen Unternehmen dabei, ihren Ansatz in Bezug auf Datensicherheit und Datenschutz zu definieren. Diese Richtlinien können mehrere Themen abdecken, darunter Datenklassifizierung, Zugriffskontrollen, Verschlüsselungsstandards, Verfahren zur Aufbewahrung und Entsorgung von Daten, Protokolle zur Reaktion auf Zwischenfälle und technische Kontrollen wie Firewalls, Systeme zur Erkennung von Eindringlingen und Antivirensoftware sowie DLP (Data Loss Prevention)-Software.

Ein großer Vorteil von Datenschutzrichtlinien besteht darin, dass sie klare Standards festlegen. Die Mitarbeiter sind sich ihrer Verantwortung für den Schutz sensibler Informationen bewusst und verfügen häufig über Schulungen zu Datensicherheitsrichtlinien, wie der Erkennung von Phishing-Versuchen, dem sicheren Umgang mit sensiblen Informationen und der sofortigen Meldung von Sicherheitsvorfällen.

Zusätzlich können Datenschutzrichtlinien die betriebliche Effizienz verbessern, indem sie klare Prozesse für datenbezogene Aktivitäten wie Zugriffsanfragen, Benutzerbereitstellung, Vorfallberichterstattung und die Durchführung von Sicherheitsaudits bieten.

Einhaltung von Standards und Vorschriften

Regierungen und andere Behörden erkennen zunehmend die Bedeutung des Datenschutzes an und haben Standards und Datenschutzgesetze eingeführt, die Unternehmen erfüllen müssen, um mit Kunden Geschäfte zu machen.

Die Nichteinhaltung dieser Vorschriften kann zu hohen Geldstrafen führen, einschließlich Anwaltskosten. Eine solide Datenschutzstrategie kann jedoch dazu beitragen, die fortlaufende Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen, indem strenge interne Richtlinien und Verfahren festgelegt werden.

Die bemerkenswerteste Verordnung ist die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die von der Europäischen Union (EU) zum Schutz personenbezogener Daten von Einzelpersonen erlassen wurde. Die DSGVO konzentriert sich auf personenbezogene Daten und stellt strenge Anforderungen an die Einhaltung der Compliance durch Datenanbieter. Sie schreibt Transparenz bei der Datenerhebung vor und verhängt bei Nichteinhaltung erhebliche Bußgelder, die bis zu 4 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes eines Unternehmens oder bis zu 20 Millionen Euro betragen können.

Ein weiteres wichtiges Datenschutzgesetz ist der California Consumer Privacy Act (CCPA), der wie die DSGVO Transparenz in den Vordergrund stellt und Einzelpersonen die Kontrolle über ihre personenbezogenen Daten ermöglicht. Gemäß dem CCPA können Einwohner Kaliforniens Einzelheiten zu ihren Daten anfordern, dem Verkauf widersprechen und die Löschung beantragen.

Darüber hinaus schreibt der Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) Datensicherheits- und Compliance-Standards für „betroffene Einrichtungen“ wie Gesundheitsdienstleister vor, die mit den personenbezogenen Gesundheitsdaten (Personal Health Information, PHI) von Patienten umgehen.

