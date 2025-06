Was ist Single Sign On (SSO)?

Single Sign On vereinfacht die Benutzerauthentifizierung, verbessert die Benutzererfahrung und erhöht bei richtiger Implementierung auch die Sicherheit. Es wird häufig verwendet, um die Authentifizierung und den sicheren Zugriff auf Unternehmensintranets oder -extranets, Studentenportale, Public-Cloud-Services und andere Umgebungen zu verwalten, in denen Benutzer zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln müssen, um ihre Arbeit zu erledigen. Darüber hinaus wird SSO zunehmend auch auf kundenorientierten Websites und in Apps – beispielsweise auf Bank- und E-Commerce-Websites – eingesetzt, um Anwendungen von Drittanbietern in einer nahtlosen, unterbrechungsfreien Benutzererfahrung zu kombinieren.