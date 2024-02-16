Breach and Attack Simulation (BAS) ist ein automatisierter und kontinuierlicher softwarebasierter Ansatz für offensive Sicherheit. Ähnlich wie bei anderen Formen der Sicherheitsvalidierung wie Red Teaming und Penetrationsprüfung ergänzt BAS traditionellere Sicherheitstools, indem es Cyberangriffe simuliert, um Sicherheitskontrollen zu testen und umsetzbare Erkenntnisse zu liefern.

Wie bei einer Red-Team-Übung nutzen Verstoß- und Angriffssimulationen die von Hackern eingesetzten realen Angriffstaktiken, Techniken und Verfahren (TTPs), um Sicherheitslücken proaktiv zu identifizieren und zu entschärfen, bevor sie von tatsächlichen Bedrohungsakteuren ausgenutzt werden können. Im Gegensatz zu Red Teaming und Pen-Tests sind BAS-Tools jedoch vollständig automatisiert und können in der Zeit zwischen den praktischeren Sicherheitstests umfassendere Ergebnisse mit weniger Ressourcen liefern. Anbieter wie SafeBreach, XM Cyber und Cymulate bieten Cloud-basierte Lösungen an, die eine einfache Integration von BAS-Tools ohne Implementierung neuer Hardware ermöglichen.

Als Tool zur Validierung von Sicherheitskontrollen helfen BAS-Lösungen Organisationen, ein besseres Verständnis für ihre Sicherheitslücken zu erlangen, und bieten wertvolle Hinweise für die priorisierte Sanierung.

Die Simulation von Verstößen und Angriffen hilft Sicherheitsteams dabei: