Was ist Datenerkennung?

Bei der Datenerkennung identifizieren und extrahieren Datenexperten Rohdaten aus den Datenbanken, Anwendungen, internen Dateien und anderen Repositorys eines Unternehmens. Sie untersuchen die Eigenschaften, das Format, die Herkunft, die Qualität und die potenziellen Verwendungszwecke der Daten – ein Prozess, der als Datenprofilierung bezeichnet wird – und schaffen damit die Grundlage für eine erfolgreiche Datenaufnahme. Die bei der Datenerkennung gewonnenen Erkenntnisse werden genutzt, um Geschäftsentscheidungen in Bereichen wie Strategien, Customer Experience und Lieferkette zu treffen und zu optimieren.

Die explorative Datenanalyse (EDA) ist ein weit verbreiteter Ansatz zur Datenerkennung. In der EDA werden statistische Methoden und Algorithmen eingesetzt, um Datensätze zu untersuchen und deren Hauptmerkmale zusammenzufassen. Diese Erkenntnisse helfen Data Scientists dabei, Datenquellen optimal aufzubereiten und daraus wertvolle Erkenntnisse abzuleiten.

Neben der Unterstützung von Unternehmen, alle ihre Datenquellen zu identifizieren und zu nutzen, erhöht die Datenerkennung auch die Datensicherheit, verbessert die Datengenauigkeit und unterstützt die Einhaltung bestimmter Datenschutzbestimmungen. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) gewinnen Unternehmen zusätzliche Transparenz und Kontrolle über ihre Datenbestände.