Was ist Datengenauigkeit?

Künstliche Intelligenz
4. Juni 2024

Autoren

Alexandra Jonker

Editorial Content Lead

Alice Gomstyn

IBM Content Contributor

Was ist Datengenauigkeit?

Die Datengenauigkeit bezieht sich darauf, wie genau ein Datenelement seinen wahren, realen Wert widerspiegelt. Genaue Daten sind korrekt, präzise und fehlerfrei.
 

Datengenauigkeit ist neben Datenvollständigkeit, Konsistenz, Aktualität, Eindeutigkeit, Gültigkeit und anderen Metriken eine zentrale Dimension der Datenqualität. Daher ist die Gewährleistung der Datengenauigkeit ein wichtiger Aspekt des Datenqualitätsmanagements, einer Reihe von Verfahren zur Optimierung der Daten eines Unternehmens in allen Qualitätsdimensionen.

Die Aufrechterhaltung der Datengenauigkeit umfasst die Identifizierung und Korrektur von Fehlern, die Durchsetzung von Datenvalidierungsregeln und die Implementierung einer strengen Data Governance. Klare Richtlinien, Standards und Verfahren für die Erfassung, Speicherung, Verarbeitung und Nutzung von Daten tragen zur Aufrechterhaltung einer hohen Datengenauigkeit bei.

Wenn die Daten korrekt sind, bieten sie eine zuverlässige Grundlage für datengestützte Entscheidungen– sei es als Grundlage für maschinelle Lernmodelle oder als Steuerung für Marketingkampagnen. Umgekehrt können ungenaue Daten zu schlechten Geschäftsentscheidungen, verminderter Kundenzufriedenheit, betrieblichen Ineffizienzen und finanziellen Verlusten führen.

3D-Design aus Kugeln, die auf einer Schiene rollen

Die neuesten Erkenntnisse und Insights zu KI

Entdecken Sie von Experten kuratierte Erkenntnisse und Neuigkeiten zu KI, Cloud und mehr im wöchentlichen Newsletter Think. 

Was ist der Vorteil der Datengenauigkeit?

Während die Genauigkeit von Daten schon immer wichtig war, ist sie im heutigen datengesteuerten Geschäftsumfeld unverzichtbar geworden. Genaue Daten gewährleisten, dass alle Ergebnisse vertrauenswürdig und zuverlässig sind, was mehrere Vorteile mit sich bringt, darunter:

  • betrieblichen Effizienz
  • Einhaltung von Vorschriften
  • Hochwertige KI-Outputs
  • Kundenzufriedenheit

Betriebliche Effizienz

Genaue Daten ermöglichen es Unternehmen, fundierte Entscheidungen auf der Grundlage von Fakten zu treffen. Mit vertrauenswürdigen, zuverlässigen Daten sind Geschäftsentscheidungen und Planungen eher effektiv und stimmen mit den wichtigsten Leistungsindikatoren (KPIs) überein. Im Gegensatz dazu untergraben schlechte Daten die Vertrauenswürdigkeit von Entscheidungen und können negative Auswirkungen auf den weiteren Geschäftsablauf haben.

Einhaltung von Vorschriften

Ungenaue und unvollständige Daten können Unternehmen dem Risiko der Nichteinhaltung verschiedener Branchenvorschriften und -standards aussetzen. Beispielsweise verlangen Vorschriften wie der Sarbanes-Oxley Act und Basel III von Finanzdienstleistern, die Genauigkeit und Integrität ihrer Finanzdaten sicherzustellen. Die Nichteinhaltung kann zu erheblichen Strafen, verstärkten Prüfungen und Rufschädigung führen.

Hochwertige Ergebnisse im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI)

Schlechte Datenqualität (einschließlich Datenungenauigkeiten) ist der „Müll“ in dem bekannten Sprichwort „Garbage in, garbage out“ (dt.: „Müll rein, Müll raus“), das häufig verwendet wird, um KI-Modelle und ihre Trainingsdaten zu beschreiben. Fehlerhafte Daten führen zu fehlerhaften Ergebnissen von KI-Algorithmen und -Modellen, wodurch die Effektivität von KI-Systemen beeinträchtigt wird und das Vertrauen von Benutzern und Stakeholdern untergraben werden kann – was Hindernisse für zukünftige Initiativen schafft.

Kundenzufriedenheit

Die Bedeutung der Datengenauigkeit ist in Branchen wie dem Gesundheitswesen, den Finanzdienstleistungen und der Fertigung besonders ausgeprägt. Veraltete Informationen oder Datenabweichungen in diesen Bereichen können die Patientensicherheit gefährden, zu finanzieller Instabilität beitragen oder zu minderwertigen Produkten führen. Diese Ergebnisse können zusätzliche Konsequenzen wie finanzielle Verluste oder eine Schädigung der Reputation der Marke nach sich ziehen.

Datengenauigkeit vs. Datenintegrität

Datengenauigkeit und Datenintegrität sind unterschiedliche, aber verwandte Datenverwaltungskonzepte. Beide spielen eine entscheidende Rolle bei der Kuratierung hochwertiger Daten, auf die sich Unternehmen bei der Entscheidungsfindung, Planung und Geschäftsabläufen verlassen können.

Das Konzept der Datenintegrität konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung der Datengenauigkeit, Datenvollständigkeit und Datenkonsistenz während des gesamten Datenlebenszyklus – auch wenn Daten zwischen Systemen übertragen oder für verschiedene Zwecke bearbeitet werden. Dies wird häufig durch Fehlererkennungs- und Korrekturtechniken erreicht.

Die Datengenauigkeit ist ein wesentlicher Faktor für die Datenintegrität und trägt dazu bei, dass einzelne Datenpunkte korrekt sind und die realen Entitäten, die sie beschreiben sollen, auch tatsächlich wiedergeben.

Datengenauigkeit vs. Datenintegrität: Gemeinsamkeiten und Unterschiede
AI Academy

Ist Datenverwaltung das Geheimnis generativer KI?

Erfahren Sie, warum qualitativ hochwertige Daten für den erfolgreichen Einsatz generativer KI unerlässlich sind.
Zur Episode wechseln

Ursachen für ungenaue Daten

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Daten ungenau werden können. Einige der häufigsten Beispiele sind:

  • Menschliches Versagen: Menschliches Versagen – Tippfehler, falsch platzierte Daten oder falsche Werte –, das bei manuellen Prozessen wie der Dateneingabe auftritt, ist die Hauptursache für ungenaue Daten.

  • Systemfehler: Falsch konzipierte oder gewartete Datenbanken, Fehler, veraltete Software oder andere Ursachen für Ausfallzeit können die Zuverlässigkeit der Daten beeinträchtigen.

  • Veraltete Informationen: Aktualität trägt dazu bei, sicherzustellen, dass die Daten für Analyse- oder Entscheidungsfindungszwecke relevant sind. Veraltete Informationen können zu falschen Schlussfolgerungen führen.

  • Doppelte Datensätze: Doppelte Dateneinträge (oder redundante Datensätze) repräsentieren bestimmte Datenpunkte oder Trends, wodurch die Analyse verzerrt werden kann.

  • Unvollständige Daten: Ein unvollständiger Datensatz enthält möglicherweise nicht alle erforderlichen Datensätze, sodass fehlende Werte oder Lücken die Qualität der Analyse beeinträchtigen.

  • Inkonsistente Daten: Datenwerte, die in verschiedenen Datensätzen oder Systemen isoliert oder inkompatibel sind, können zu ungenauen Daten führen (z. B. inkonsistente Datumsformate).

  • Voreingenommene Daten: Daten, die historische und gesellschaftliche Verzerrungen enthalten, behindern die Produktion genauer Ergebnisse und Ausgaben.

  • Schlechte Datenerfassung: Datenqualitätsprobleme können dadurch entstehen, dass die Methoden voreingenommen oder inkonsistent sind, die Erfassungstools nicht funktionieren oder die Datenquelle von schlechter Qualität ist.

Gewährleistung der Datengenauigkeit

Die Messung von Datenqualitätsmetriken (Genauigkeit, Vollständigkeit, Konsistenz, Aktualität, Einzigartigkeit oder Gültigkeit) ist eine wichtige Praxis des Datenqualitätsmanagements. Ohne Messung ist es schwierig, Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen. Eine regelmäßige Überwachung der Datengenauigkeit kann Unternehmen dabei helfen, Änderungen zu erkennen und Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, bevor sich Ungenauigkeiten auf das Geschäft auswirken.

Um die Genauigkeit der Daten zu gewährleisten, wird bei der Messung die Richtigkeit der Daten bewertet, d. h. inwieweit die Daten fehlerfrei sind und wie gut sie reale Entitäten abbilden. Die Messung erfolgt durch verschiedene Methoden, wie beispielsweise Datenvalidierung, Verifizierung und Vergleich mit bekannten „Wahrheitsquellen“.

Methoden zur Aufrechterhaltung der Datengenauigkeit

Es gibt verschiedene Methoden und Prozesse, die ein Unternehmen nutzen kann, um genaue Daten zu gewährleisten und zu pflegen, darunter:

  • Datenprüfung
  • Datenbereinigung
  • Datenprofilierung
  • Datenvalidierung
  • Datenintegration
  • Beobachtbarkeit von Daten
  • Data Governance

Datenprüfung

Regelmäßige Datenprüfungen unterstützen Unternehmen dabei, ihre Datenumgebungen zu erfassen, zu analysieren, zu klassifizieren, zu überwachen und zu visualisieren. Dieser Prozess kann potenzielle Risiken, Inkonsistenzen oder Ungenauigkeiten aufdecken.

Datenbereinigung

Datenbereinigung, auch Datenreinigung oder Datenbereinigung genannt, ist der Prozess der Identifizierung und Korrektur von Fehlern in Rohdatensätzen. Zu den Datenbereinigungstechniken gehören Standardisierung, Deduplizierung und Validierung. Der Prozess beginnt in der Regel mit einer Datenbewertung (Data Profiling).

Datenprofilierung

Data Profiling, manchmal auch als Datenarchäologie bezeichnet, unterstützt Unternehmen dabei, die Datenqualität besser zu verstehen. Dabei kommen verschiedene Methoden zum Einsatz, um Daten zu überprüfen, zusammenzufassen und anschließend ihren Zustand anhand von Datenqualitätsstandards zu bewerten. Die Datenprofilierung ist insbesondere bei Big Data von Vorteil.

Datenvalidierung

Bei der Datenvalidierung wird die Richtigkeit und Qualität der Daten überprüft, bevor sie verwendet werden. Der Prozess zur Validierung von Daten kann das Überprüfen auf Fehler, Inkonsistenzen und Datenintegritätsprobleme umfassen.

Datenintegration

Der Datenintegrationsprozess kombiniert und harmonisiert Daten aus unterschiedlichen Quellen und hilft Unternehmen dabei, Herausforderungen im Zusammenhang mit Datensilos und Inkonsistenzen zu bewältigen. Es stehen verschiedene Integrations-Tools zur Verfügung, die Automatisierung zur Optimierung des Prozesses einsetzen.

Daten-Observability

Daten-Observability hilft Unternehmen, den Zustand ihrer Daten und ihren Zustand im Ökosystem zu verstehen. Dies umfasst Aktivitäten, die über die herkömmliche Überwachung hinausgehen, um Datenprobleme nahezu in Echtzeit zu identifizieren, zu beheben und zu lösen.

Data Governance

Data Governance kann durch die Schaffung von Frameworks, die eine robuste Datenverwaltung und einen starken, durchgängigen Datenmanagementprozess unterstützen, zur Sicherstellung der Datengenauigkeit beitragen.

Ressourcen

Steigerung der Akzeptanz von KI mit KI-fähigen Daten

Erfahren Sie, warum KI-gestützte Datenintelligenz und Datenintegration entscheidend sind, um die Bereitschaft für strukturierte und unstrukturierte Daten zu fördern und KI-Ergebnisse zu beschleunigen.
2024 Gartner® Magic Quadrant™ for Data Integration Tools

IBM wurde im 2024 Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools zum 19. Mal in Folge als ein führender Anbieter im Bereich Datenintegrationstools genannt.
Das Datendifferenzierungsmerkmal

Erkunden Sie den Leitfaden für Datenexperten zum Aufbau eines datengestützten Unternehmens und zur Förderung von geschäftlichen Vorteilen.
Das hybride, offene Data Lakehouse für KI

Vereinfachen Sie den Datenzugriff und automatisieren Sie die Data Governance. Entdecken Sie die Vorteile einer Data-Lakehouse-Strategie für Ihre Datenarchitektur, einschließlich der Kostenoptimierung Ihrer Workloads und der Skalierung von KI und Analysen, mit all Ihren Daten, überall.
Datengovernance und Datenschutz für Data Leader

Lesen Sie einen IBM-Leitfaden über die Bausteine der Data Governance und des Datenschutzes.
Verwaltung von Daten für KI und Analysen in großem Maßstab

Erfahren Sie, wie ein offener Data-Lakehouse-Ansatz vertrauenswürdige Daten und eine schnellere Durchführung von Analysen und KI-Projekten ermöglichen kann.
Gartner Prognose 2024: Wie sich KI auf Analytics-Nutzer auswirken wird

Erhalten Sie einzigartige Einblicke in die sich entwickelnde Geschäftswelt der ABI-Lösungen und hebt die wichtigsten Ergebnisse, Annahmen und Empfehlungen für Führungskräfte im Bereich Daten und Analysen hervor.
Governance, Risikomanagement und Compliance in modernen Unternehmen bewältigen

Erkunden Sie die entscheidende Synergie von Governance, Risiko und Compliance (GRC) in modernen Geschäftsabläufen.