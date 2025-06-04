Was ist Datengenauigkeit?

Die Datengenauigkeit bezieht sich darauf, wie genau ein Datenelement seinen wahren, realen Wert widerspiegelt. Genaue Daten sind korrekt, präzise und fehlerfrei.



Datengenauigkeit ist neben Datenvollständigkeit, Konsistenz, Aktualität, Eindeutigkeit, Gültigkeit und anderen Metriken eine zentrale Dimension der Datenqualität. Daher ist die Gewährleistung der Datengenauigkeit ein wichtiger Aspekt des Datenqualitätsmanagements, einer Reihe von Verfahren zur Optimierung der Daten eines Unternehmens in allen Qualitätsdimensionen.

Die Aufrechterhaltung der Datengenauigkeit umfasst die Identifizierung und Korrektur von Fehlern, die Durchsetzung von Datenvalidierungsregeln und die Implementierung einer strengen Data Governance. Klare Richtlinien, Standards und Verfahren für die Erfassung, Speicherung, Verarbeitung und Nutzung von Daten tragen zur Aufrechterhaltung einer hohen Datengenauigkeit bei.

Wenn die Daten korrekt sind, bieten sie eine zuverlässige Grundlage für datengestützte Entscheidungen– sei es als Grundlage für maschinelle Lernmodelle oder als Steuerung für Marketingkampagnen. Umgekehrt können ungenaue Daten zu schlechten Geschäftsentscheidungen, verminderter Kundenzufriedenheit, betrieblichen Ineffizienzen und finanziellen Verlusten führen.