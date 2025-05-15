Was ist Datenqualitätsmanagement?

Datenqualität oder DQM ist eine Sammlung von Verfahren zur Verbesserung und Aufrechterhaltung der Qualität der Daten eines Unternehmens.

Da die weltweite Produktion von Daten in atemberaubendem Tempo weiter zunimmt, hilft ein effektives Datenqualitätsmanagement Unternehmen dabei, Daten von geringer Qualität zu vermeiden, die zu kostspieligen Fehlern und Ineffizienzen in Geschäftsprozessen führen können. Mit vertrauenswürdigen, zuverlässigen Daten, die jederzeit verfügbar sind, können Unternehmen wertvolle Erkenntnisse gewinnen, bessere Entscheidungen treffen und künstliche Intelligenz (KI) in ihre Geschäftsabläufe integrieren.

Das Datenqualitätsmanagement umfasst Praktiken wie Datenprofilierung, Datenbereinigung, Datenvalidierung, Datenqualitätsüberwachung und Metadatenmanagement. Ein erfolgreiches Datenqualitätsmanagement führt zu Datensätzen, die hinsichtlich wichtiger Qualitätsdimensionen wie Genauigkeit, Vollständigkeit, Konsistenz, Aktualität, Eindeutigkeit und Gültigkeit optimiert sind.

Softwarelösungen können Unternehmen und Datenexperten dabei helfen, Probleme mit der Datenqualität zu beheben und hochwertige Datenpipelines zu erstellen. Diese Tools bieten Funktionen wie Datenqualitätsanalyse, automatische Anomalieerkennung, Vorfallwarnungen in Echtzeit und mehr.