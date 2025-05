Was ist Datendeduplizierung?

Warum sollte ein Unternehmen überhaupt doppelte Daten erstellen? Dafür kann es einen oder mehrere triftige Gründe geben, darunter die folgenden:

Es kann vorkommen, dass ein Unternehmen oder eine seiner Abteilungen die ursprünglichen Daten wiederverwenden möchte, sodass neue Datenkopien erstellt werden.

Ein Unternehmen möchte vielleicht Duplikate als Teil seines Backup-Systems für den Fall eines Datenverlusts aufbewahren.

Ein Unternehmen könnte feststellen, dass es mehrere Kopien derselben Daten aufbewahrt, diese jedoch in unterschiedlichen Formaten gespeichert hat.

Ein weiterer wichtiger Grund für die Datenduplizierung liegt ganz einfach darin, dass dies in den meisten Unternehmen mit mehreren Abteilungen häufig vorkommt. Daten werden als akzeptierte und organische Funktion der Geschäftsabwicklung in einem modernen Kontext entweder regelmäßig erstellt oder neu erstellt. Das eigentliche Problem ist also nicht die Erstellung oder Replikation, sondern die übermäßige Verbreitung von Daten.

Gäbe es keine zusätzlichen finanziellen Belastungen, die damit verbunden sind, wäre die Verbreitung von Daten vielleicht weniger problematisch als sie ist. Ein Unternehmen könnte sich dafür entscheiden, Daten an verschiedenen Orten innerhalb seiner IT-Architektur zu speichern und sich nicht um diese Redundanzen zu kümmern.

Tatsache ist jedoch, dass ein Unternehmen durch die Beibehaltung einer großen Anzahl von Datenredundanzen finanzielle Einbußen in Form von zusätzlichen Speicherkosten tragen muss. Unternehmen, die nicht aufhören können, Datenredundanzen zu schaffen, müssen mehr Arbeit und Budget für die Implementierung neuer Speicherlösungen und die Datenverwaltung bereitstellen, sei es durch die Anschaffung neuer Hardware oder zusätzlichen Cloud-Speicher.