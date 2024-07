Basierend auf der erfolgreichen ersten Phase seiner Initiative zur digitalen Transformation bereitet sich Mondi darauf vor, seine globalen Geschäftsbereiche auf SAP S/4HANA umzustellen. Damit wird der Grundstein für modernste digitale Fähigkeiten gelegt und das Unternehmen dabei unterstützt, seine MAP2030-Ziele zu erreichen.

„Wir planen jetzt, wie wir die Funktionen von SAP S/4HANA am besten in unsere Workflows integrieren können“, kommentiert Rainer Steffl. „SAP S/4HANA wird beispielsweise mehr Echtzeiteinblicke in unsere Lagerbestände bieten und uns dabei helfen, Produktionspläne besser an die Logistikabläufe anzupassen. Wir sind auch sehr daran interessiert, SAP Fiori Mobile Apps zu nutzen, um den Managern wichtige Erkenntnisse an die Hand zu geben und so zu einer schnelleren Entscheidungsfindung beizutragen."

Mit Blick auf die Zukunft untersucht Mondi Red Hat® OpenShift, um die Skalierbarkeit und Portabilität seiner SAP-Workloads in der öffentlichen, privaten oder hybriden Cloud zu verbessern.

„Wir testen derzeit Red Hat OpenShift, das unserer Meinung nach eine hervorragende Technologie ist, um die Vorteile der Cloud zu nutzen und gleichzeitig das Risiko eines Vendor Lock-in zu vermeiden“, erklärt Rainer Steffl. „Mit der Red Hat-Lösung können wir unsere containerisierten Workloads nahtlos zwischen Cloud-Anbietern oder On-Premises-Plattformen verschieben, was uns in die Lage versetzt, unsere Umgebung zu optimieren und langfristig Kosteneffizienz zu gewährleisten.“