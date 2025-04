Was sind Metadaten?

Die einfache Definition von Metadaten ist „Daten über Daten“. Das heißt, sie liefern Details über Daten, die vom Inhalt der Daten selbst getrennt sind. Eine Tabelle mit den letzten Kundenbestellungen stellt beispielsweise einen Datensatz dar, während Informationen über diesen Datensatz, z. B. wer der Eigentümer ist oder um welche Art von Datei es sich handelt, die Metadaten sind.

Verschiedene Arten von Metadaten erfüllen unterschiedliche Funktionen. Zu den beschreibenden Metadaten für ein Dokument können beispielsweise der Autor, das Erstellungsdatum, die Dateigröße und Schlüsselwörter gehören. Technische Metadaten für eine relationale Datenbank können die Struktur von Tabellen, Datentypen und Beziehungen zwischen Tabellen beschreiben.

Angesichts der gewaltigen Datenmengen, mit denen Unternehmen heute umgehen, sind Metadaten unverzichtbar. Sie verbessern den Datenzugriff und erleichtern die Navigation in großen Datensätzen und die Umwandlung von Rohinformationen in umsetzbare Erkenntnisse. So kann beispielsweise ein Einzelhandelsunternehmen mithilfe von Metadaten schnell Verkaufsdaten für einen bestimmten Monat, gefiltert nach Produktkategorie und Region, finden, ohne seine gesamten Daten durchsuchen zu müssen.

Metadaten sind auch für die Data Governance und Datenverwaltung von entscheidender Bedeutung. So hat Gartner festgestellt, dass Unternehmen, die bei der IT-Modernisierung keinen metadatenbasierten Ansatz verfolgen, bis zu 40 % mehr für die Datenverwaltung ausgeben müssen.1

Systeme wie Datenbanken, Digital Libraries und Content-Management-Plattformen sind für das Sortieren, Abrufen und Verwalten von Daten auf Metadaten angewiesen. Durch eine bessere Organisation der Daten können Unternehmen ihren Wert für wichtige Geschäftsinitiativen maximieren. Dazu gehören Projekte zu Business Intelligence (BI), künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML).

Metadaten tragen auch zur Gewährleistung der Datenqualität und Datenintegrität bei. Sie ermöglichen die Rückverfolgung der Datenabstammung und unterstützen die Einhaltung von Vorschriften wie der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem California Consumer Privacy Act (CCPA).