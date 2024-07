Was ist Datenintegrität?

Datenintegrität ist branchenübergreifend ein Anliegen, wobei jede Branche eigene Praktiken und Standards zum Schutz ihrer Daten anwendet. Die Pharmaindustrie muss sich an strenge Richtlinien halten, die von Aufsichtsbehörden wie der U.S. Food and Drug Administration (FDA) festgelegt wurden. Der Entwurf des Leitfadens der FDA (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) für Pharmahersteller betont die Einhaltung der Kodizes und Bundesvorschriften, um zu bescheinigen, dass Medikamente einheitlich hergestellt werden und rückverfolgbar, sicher für den Verbrauch und wirksam sind. In ähnlicher Weise unterstreichen internationale Standards wie ISO 13485 (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) für medizinische Geräte die globale Bedeutung der Datenintegrität in der Fertigung, um sicherzustellen, dass Produkte die höchsten Sicherheits- und Qualitätsstandards erfüllen.

Im Finanzsektor hat die Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) die Notwendigkeit robuster Maßnahmen zur Datenintegrität erkannt, insbesondere bei automatisierten Systemen zur Überwachung von Handels- und Geldbewegungen. Die Initiativen der FINRA (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) zur Entwicklung und Erweiterung von Datenintegritätsprogrammen spiegeln die breiteren Bemühungen der Branche wider, Finanztransaktionen und sensible Kundeninformationen zu sichern, was für die Aufrechterhaltung von Vertrauen und Compliance in einem stark regulierten Umfeld von entscheidender Bedeutung ist.

Auch die Bergbau- und Fertigungsindustrie konzentriert sich zunehmend auf die Datenintegrität innerhalb ihrer Automatisierungs- und Produktionsüberwachungssysteme. Ziel ist es, zu gewährleisten, dass die Daten, die die Grundlage für betriebliche Entscheidungen und Effizienzverbesserungen bilden, genau und zuverlässig sind, um kostspielige Fehler zu vermeiden und die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.

Anbieter von Cloud-Speicherdatenbanken stehen vor einzigartigen Herausforderungen bei der Wahrung der Integrität und Herkunft von Kundendaten. Angesichts der zunehmenden Abhängigkeit von Cloud-Services für die Datenspeicherung und -verarbeitung müssen diese Anbieter ausgefeilte Maßnahmen ergreifen, um Datenverletzungen zu verfolgen und zu verhindern und sicherzustellen, dass die Informationen ihrer Kunden sicher und unverändert bleiben.

Spezifische Beispiele für Datenintegritätsanwendungen finden sich auch im Gesundheitswesen, wo Fehler in elektronischen Patientenakten schwerwiegende Folgen haben können. Im Finanzwesen sind genaue Transaktionsdaten die Grundlage für die Risikobewertung und Betrugserkennung, wobei Praktiken wie Know-your-Customer (KYC)-Protokolle eine entscheidende Rolle bei der Überprüfung von Kundeninformationen und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften spielen. Bildungseinrichtungen sind für die Verwaltung der Einschreibungen, die akademische Nachverfolgung und die Ressourcenzuweisung auf präzise Studentendaten angewiesen.