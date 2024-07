Was ist Datenabstammung?

Heutige Unternehmen haben einen zunehmenden Bedarf an Einblicken in Echtzeit, aber diese Erkenntnisse erfordern profunde Kenntnisse der Daten und deren Weg durch die Pipeline. Zu den Möglichkeiten, wie Teams den Nutzen von End-to-End- Datenabstammungstools optimal zur Verbesserung von Workflows einsetzen können, gehören die folgenden Aspekte:

Datenmodellierung: Zur Erstellung grafisch orientierter Darstellungen der verschiedenen Datenelemente und ihrer entsprechenden Verknüpfungen innerhalb eines Unternehmens müssen diese die zugrunde liegenden Datenstrukturen festlegen, die sie unterstützen. Datenabstammung unterstützt beim Modellieren dieser Zusammenhänge, indem sie die unterschiedlichen Abhängigkeiten im gesamten Datenökosystem bildlich darstellt. Da sich Daten über die Zeit weiterentwickeln, kommen immer wieder neue Datenquellen auf, neue Datenintegrationen müssen durchgeführt werden, usw. Daher muss sich das gesamte Datenmodell, das Unternehmen für ihre Datenverwaltung einsetzen, ebenfalls der sich ändernden Umgebung anpassen. Datenabstammung hilft dabei, diese Änderungen im Zeitverlauf anhand von Datenmodell-Diagrammen abzubilden, in denen neue oder veraltete Zusammenhänge oder Tabellen hervorgehoben werden. Dies wiederum erleichtert Analysten und Data Scientists die Erstellung erkenntnisreicher und zeitnaher Analysen, da sie die Datasets besser verstehen.

Datenmigration: Beim Verschieben von Daten auf ein neues Speichersystem oder beim Onboarding neuer Software verwenden Organisationen Datenmigration ein, um die Speicherorte und den Lebenszyklus der Daten zu verstehen. Da die Datenabstammung einen Hinweis auf den Verlauf dieser Daten im Unternehmen liefern, bietet sie Unterstützung für die Teams bei der Planung dieser Systemmigrationen oder -Upgrades und beschleunigt den gesamten Übergang zur neuen Speicherumgebung. Es bietet Teams zudem die Gelegenheit zur Bereinigung des Datensystems, zum Archivieren oder Löschen veralteter, nicht mehr relevanter Daten; dies wiederum kann die Gesamtleistung des System erhöhen und das zu verwaltende Datenvolumen reduzieren.

Konformität: Datenabstammung stellt einen Einhaltungsmechanismus für Überprüfung bereit. Dies sorgt für verbessertes Risikomanagement und gewährleistet, dass die Speicherung und Verarbeitung von Daten in Übereinstimmung mit den Richtlinien und behördlichen Bestimmungen zur Datengovernance erfolgt. So wurde 2016 die DSGVO-Gesetzgebung geschaffen, um die persönlichen Daten von Personen in der Europäischen Union und dem Europäischen Wirtschaftsraum zu schützen und dem Einzelnen mehr Kontrolle über seine Daten zu geben. In den Vereinigten Staaten haben einzelne Bundesstaaten Richtlinien, wie z. B. den California Consumer Privacy Act (CCPA) entwickelt, die Unternehmen dazu verpflichten, Verbraucher über die Sammlung ihrer Daten zu informieren. Durch diese Art von Gesetzesvorschriften wird die Speicherung und Sicherheit dieser Daten zur obersten Priorität, und ohne die Unterstützung von Datenabstammungstools wären Probleme wegen fehlender Einhaltung der Konformität ein zeit- und kostenintensives Thema.

Wirkungsanalyse:Datenabstammungstools können Transparenz in Bezug auf die Auswirkung bestimmter geschäftlicher Änderungen, beispielsweise nachgelagerte Berichterstattung, bieten. Ändert sich beispielsweise der Name eines Datenelement, kann die Datenabstammung Führungskräften dabei helfen, einen Überblick darüber zu erhalten, auf viele Dashboards dies sich möglicherweise auswirkt und wie viele Benutzer anschließend auf dieses Reporting zugreifen. Zudem können anhand von Datenabstammung die Auswirkungen von Datenfehlern und die Beeinträchtigung der Datensicherheit im gesamten Unternehmen bewertet werden. Datenfehler können aus einer Vielzahl von Gründen auftreten, was das Vertrauen in bestimmte Business-Intelligence-Berichte oder in Datenquellen möglicherweise schmälern kann. Datenabstammungstools können Teams jedoch dabei unterstützen, Fehler bis zur Quelle zurückzuverfolgen und so dem jeweiligem Team optimierte Datenverarbeitung und Kommunikation zu ermöglichen.