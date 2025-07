Was ist Metadatenverwaltung?

Viele Unternehmen kämpfen mit fragmentierten Metadaten, die inkonsistente Geschäftsbegriffe und Strukturen verwenden. So kann beispielsweise ein Feld „Kunden-ID“ in einer Datenbank in einer anderen als „Kundencode“ bezeichnet werden, was die Integration erschwert.

Diese Unstimmigkeiten führen zu einer schlechten Qualität der Metadaten, veralteter Dokumentation und Schwierigkeiten beim Auffinden zuverlässiger Daten. Eine effektive Verwaltung von Metadaten erfordert einen Governance-Rahmen, der die Standardisierung, Harmonisierung und kontinuierliche Überwachung der Datenqualität durchsetzt.