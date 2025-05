Was ist ein Data Mesh?

Demokratisierung von Daten: Data-Mesh-Architekturen erleichtern Self-Service-Anwendungen aus mehreren Datenquellen und erweitern den Zugang zu Daten über technische Ressourcen wie Data Scientists, Datentechniker und Entwickler hinaus. Dadurch, dass die Daten durch dieses bereichsorientierte Design besser auffindbar und zugänglich sind, werden Datensilos und betriebliche Engpässe reduziert, was eine schnellere Entscheidungsfindung ermöglicht und technischen Nutzern die Möglichkeit zur Priorisierung von Aufgaben gibt, bei denen sie ihre Fähigkeiten besser einsetzen können.

Kosteneffizienz: Diese verteilte Architektur führt weg von der Batch-Datenverarbeitung und fördert stattdessen den Einsatz von Cloud-Datenplattformen und Streaming-Pipelines, um Daten in Echtzeit zu erfassen. Der Cloud-Speicher bietet einen zusätzlichen Kostenvorteil, da die Datenteams große Cluster nach Bedarf zusammenstellen können und nur für den benötigten Speicherplatz bezahlen. Wer also zusätzliche Rechenleistung benötigt, um einen Auftrag in Stunden statt Tagen auszuführen, kann dies in einer Cloud-Datenplattform durch den Erwerb zusätzlicher Rechenknoten problemlos erreichen. Das bedeutet auch, dass so der Überblick über die Speicherkosten verbessert wird, was wiederum eine bessere Budget- und Ressourcenzuweisung für die Entwicklungsteams ermöglicht.



Geringere technische Schulden: Eine zentrale Dateninfrastruktur bringt mehr technische Probleme mit sich, weil das System kompliziert ist und viel Zusammenarbeit braucht, um es am Laufen zu halten. Je mehr Daten sich in einem Repository sammeln, desto langsamer wird das ganze System. Wenn die Datenpipeline nach Zuständigkeiten aufgeteilt wird, können Datenteams besser auf die Bedürfnisse aller Datennutzer eingehen und so das Speichersystem entlasten. Außerdem können sie die Daten leichter zugänglich machen, indem sie APIs zur Verfügung stellen, wodurch die Gesamtzahl der einzelnen Anfragen sinkt.



Interoperabilität: Bei einem Data-Mesh-Modell einigen sich die Datenverantwortlichen im Voraus, wie bereichsübergreifende Datenfelder standardisiert werden sollen, was die Interoperabilität erleichtert. Auf diese Weise können die Bereichsteams bei der Strukturierung ihrer jeweiligen Datensätze die relevanten Regeln anwenden, um Daten schnell und einfach bereichsübergreifend zu verknüpfen. Zu den häufig standardisierten Feldern gehören Feldtypen, Metadaten, Schema-Flags und vieles mehr. Durch die Einheitlichkeit über verschiedene Bereiche hinweg können Datennutzer einfacher mit APIs arbeiten und Anwendungen entwickeln, die besser zu ihren Geschäftsanforderungen passen.



Sicherheit und Compliance: Data-Mesh-Architekturen sorgen für bessere Governance-Praktiken, weil sie bei der Durchsetzung von Datenstandards für bereichsunabhängige Daten und bei der Zugriffskontrolle für sensible Daten helfen. So wird sichergestellt, dass Unternehmen gesetzliche Vorschriften wie die HIPAA-Bestimmungen einhalten, während das Design dieses Daten-Ökosystems die Einhaltung durch Datenprüfungen unterstützt. Durch das Protokollieren und Verfolgen von Daten in einer Data-Mesh-Architektur wird die Observability fest im System verankert, sodass Prüfer sehen können, welche Benutzer auf bestimmte Daten zugreifen und wie oft das passiert.