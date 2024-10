Was ist Datenherkunft?

Bei der Datenherkunft werden verschiedene Technologien eingesetzt, um die Vertrauenswürdigkeit von Daten zu verbessern. Dabei geht es darum, Daten von ihrer Erstellung über mehrere Umwandlungen bis hin zu ihrem aktuellen Zustand zu verfolgen und einen detaillierten Verlauf des Lebenszyklus der einzelnen Datenbestände nachzuzeichnen. Abhängigkeiten in Daten verdeutlichen die Beziehungen zwischen Datensätzen, Umwandlungen und Prozessen, bieten einen ganzheitlichen Überblick über die Datenherkunft und zeigen, wie sich Änderungen in einem Teil der Datenpipeline auf andere auswirken können. Wenn es eine Diskrepanz in den Daten gibt, helfen Abhängigkeiten, das Problem auf den spezifischen Prozess, den Ersteller oder den Datensatz zurückzuführen, der es verursacht hat.

Algorithmen werden in diesem Prozess häufig verwendet, um den Datenfluss durch verschiedene Systeme automatisch zu erfassen und zu dokumentieren, was den manuellen Aufwand reduziert und Fehler minimiert. Sie zertifizieren Konsistenz und Genauigkeit, indem sie die Datenverarbeitung standardisieren und die Verfolgung von Datenumwandlungen in Echtzeit ermöglichen. Fortschrittliche Algorithmen können Anomalien oder ungewöhnliche Muster erkennen, um potenzielle Datenintegritätsprobleme oder Sicherheitslücken zu identifizieren. Zur Identifizierung von Ineffizienzen und Einhaltung von Vorschriften verwenden Unternehmen auch Algorithmen und stellen detaillierte und genaue Aufzeichnungen für behördliche Anforderungen bereit.

APIs werden verwendet, um eine nahtlose Integration und Kommunikation zwischen verschiedenen Systemen, Tools und Datenquellen zu ermöglichen. Sie ermöglichen die automatische Erfassung, den Austausch und die Aktualisierung von Herkunftsinformationen über verschiedene Plattformen hinweg, was die Genauigkeit und Vollständigkeit der Herkunftsaufzeichnungen verbessert.

Die Datenherkunft bietet Unternehmen den notwendigen Kontext, um Richtlinien, Standards und Praktiken durchzusetzen, die die Verwendung von Daten innerhalb des Unternehmens regeln. Mehrere Tools unterstützen die Datenherkunft, darunter das CamFlow-Projekt, das Open Source-System Kepler für wissenschaftliche Workflows, Linux® Provenance Modules und das Open Provenance Model. Diese Tools sowie Tools zu Datenabstammung, Governance, Management und Observability bilden eine umfassende und effiziente Datenpipeline.