Was ist Datenmigration?

Die Datenbankmigration ist ein Beispiel für eine spezialisierte Workload-Migration. Viele Provider von Public und Private Clouds bieten Tools an, die Teile des Datenbankmigrationsprozesses erleichtern oder automatisieren können. So wird gewährleistet, dass Ihre Datenbank während der gesamten Übertragung sicher bleibt und dass es zu keinem Datenverlust oder keiner Datenbeschädigung kommt. Darüber hinaus bieten die meisten Cloud-Provider Migrationsservices an, die die Integrität Ihrer Daten nach der Übertragung überprüfen können.

In der Regel besteht der erste Schritt im Datenbankmigrationsprozess darin, das Schema der Quelldatenbank (falls erforderlich) so zu konvertieren, dass es mit der Zieldatenbank kompatibel ist. Das Schema einer Datenbank ist wie ein Blueprint für die zugrundeliegende Organisation und steuert ihre logische Architektur und Struktur. Wenn das Zieldatenbankmanagementsystem eine Datendefinitionssprache (Data Definition Language, DDL) verwendet, die nicht mit der Quelle kompatibel ist, muss das Schema zunächst konvertiert werden.

Die nächsten Schritte sind die Datenmigration an sich und die Einrichtung laufender inkrementeller Data-Warehouse-Aktualisierungen. Während dieses Prozesses können Sie bei Bedarf auch mehrere verschiedene Datenbanken zu einer einzigen Datenbank konsolidieren. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Daten organisiert werden, wenn sie in der Cloud gespeichert werden, sehen Sie sich „Erklärungen zu Cloud-Datenbanken“ an.