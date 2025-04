Was ist vertrauenswürdige KI?

Zu verstehen, wie eine Technologie funktioniert, ist oft der Schlüssel zum Vertrauen in ihre Effizienz. Aber viele KI- und maschinelle Lernsysteme (ML), wie z. B. Deep-Learning-Modelle, funktionieren wie echte Black Boxes; sie nehmen Daten auf und erzeugen Ausgaben, wobei wenig bis gar keine Transparenz darüber besteht, wie sie zu diesen Ausgaben gelangen.

Infolgedessen mangelt es an Vertrauen. Eine Umfrage aus dem Jahr 2023 ergab, dass mehr als 40 % der Führungskräfte Bedenken hinsichtlich der Vertrauenswürdigkeit von KI äußerten.1 Inzwischen haben auch Verbraucher ihr Misstrauen gegenüber KI gezeigt: Eine Studie aus dem Jahr 2024 ergab, dass die Erwähnung des Begriffs „künstliche Intelligenz“ in der Produktkennzeichnung die Wahrscheinlichkeit verringert, dass Käufer dieses Produkt kaufen.2

Beispiele aus der Praxis, in denen KI-Systeme in Anwendungsfällen mit hohen Risiken fehlerhafte oder schädliche Ergebnisse liefern, schüren die Bedenken hinsichtlich des Vertrauens in KI weiter. In einem bekannten Beispiel aus dem Gesundheitswesen konnte ein KI-Modell Sepsis nicht zuverlässig diagnostizieren. Das Modell schnitt zwar in einer Schulungssituation gut ab, erkannte jedoch bei mehr als zwei Dritteln der Krankenhauspatienten keine Sepsis.3

In anderen Fällen haben KI-Modelle eine verzerrte algorithmische Entscheidungsfindung gezeigt, darunter Systeme zur vorausschauenden Polizeiarbeit, die sich unverhältnismäßig stark gegen Minderheiten richten, und Bewerber-Tracking-Systeme, die männliche Bewerber gegenüber weiblichen bevorzugen. Und dann gibt es noch Sicherheitsbedenken, z. B. dass intelligente Chatbots versehentlich sensible, personenbezogene Daten preisgeben, und Hacker, die Schwachstellen in KI-Modellen ausnutzen, um geschützte Unternehmensinformationen zu stehlen.

Wenn KI-Modelle unterdurchschnittlich abschneiden oder schädliche Ergebnisse liefern, kann dies nicht nur das Vertrauen in diese Modelle, sondern in die künstliche Intelligenz im Allgemeinen untergraben und die zukünftige Entwicklung und Einführung von KI möglicherweise behindern. Um vertrauenswürdige KI-Systeme zu erreichen und die zukünftige KI-Entwicklung zu unterstützen, muss Licht in die metaphorische KI-Blackbox gebracht werden. Dadurch können sich die Stakeholder darauf verlassen, dass ihre KI-Anwendungen zuverlässige und genaue Ergebnisse liefern und gleichzeitig das Risiko minimiert wird, dass die Ergebnisse verzerrt sind oder nicht mit der ursprünglichen Absicht übereinstimmen.