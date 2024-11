Erkunden Sie die jüngsten regulatorischen Entwicklungen im Bereich KI in Singapur. Anfang 2024 kündigte Singapur einen Vorschlag für ein Framework für generative KI an, gefolgt von der Veröffentlichung eines ASEAN-Leitfadens zu KI-Governance und -Ethik. Seien Sie dabei, wenn Anup Kumar von IBM mit Denise Wong von der Infocomm Media Development Authority in Singapur über diese Entwicklungen im Land spricht.

Fragen und Antworten mit Petr Ocko

Erkunden Sie die Zukunft der Technologiepolitik in der EU in dieser Diskussion aus dem Jahr 2022, die während der EU-Präsidentschaft der Tschechischen Republik stattfand. In dem Gespräch erörterte das IBM Policy Lab mit dem stellvertretenden tschechischen Minister für Industrie und Handel, Petr Očko, den aktuellen Stand und die Zukunft der Technologiepolitik in der EU. Sie sprachen auch über die Notwendigkeit einer stärkeren Angleichung der digitalen Politik der USA und der EU durch Institutionen wie den Handels- und Technologieausschuss (Trade and Technology Council).