Was ist die AI Bill of Rights?

Nach ihrer Veröffentlichung in Washington D.C. könnte die „AI Bill of Rights“ einige Bundesbehörden dazu inspiriert haben, Richtlinien für ihren eigenen verantwortungsvollen Umgang mit KI zu verabschieden. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels haben 12 US-Regierungsbehörden – darunter das Handelsministerium (DOC) und das National Institute of Standards and Technology (NIST) – KI-Anforderungen, die sich auf Recht, Politik und nationale Sicherheit erstrecken.

Am 30. Oktober 2023 erließ die Biden-Regierung eine Durchführungsverordnung zur Festlegung neuer Standards für eine sichere und vertrauenswürdige KI. In einer sechs Monate später veröffentlichten Pressemitteilung kündigte das DOC mehrere Pläne zur Umsetzung der Durchführungsverordnung an.4

Auf bundesstaatlicher Ebene scheinen die Entscheidungsträger die neue Gesetzgebung in gewisser Weise an den Blueprint anzupassen. Im Jahr 2021 verabschiedete New York ein Gesetz, das Arbeitgeber dazu verpflichtet, den Einsatz von KI-Technologien im Einstellungsverfahren zu melden. In mehreren Bundesstaaten gelten inzwischen Anforderungen für den Einsatz von Gesichtserkennungstechnologie im Rahmen der Strafverfolgung. Und vor kurzem hat der California Civil Rights Council Änderungen am Fair Employment and Housing Act (FEHA) vorgeschlagen, die den FEHA weiter an die AI Bill of Rights angleichen.

Außerhalb der Vereinigten Staaten haben zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels 34 Länder nationale KI-Strategien festgelegt.5 Insbesondere regelt das Gesetz über künstliche Intelligenz der Europäischen Union (EU-KI-Gesetz) die Entwicklung oder Nutzung von KI in der EU. Das Gesetz verfolgt einen risikobasierten Regulierungsansatz, bei dem je nach Risiko unterschiedliche Regeln für KI gelten.