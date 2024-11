In den letzten Jahren hat der Einsatz von KI-Systemen in allen Branchen stark zugenommen. McKinsey berichtet (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), dass 72 % der Unternehmen inzwischen irgendeine Form von künstlicher Intelligenz (KI) einsetzen, was einem Anstieg von 17 % gegenüber 2023 entspricht.

Während Unternehmen den Vorteilen von KI – wie Innovation, Effizienz und Produktivitätssteigerung – nachjagen, befassen sie sich nicht immer mit den potenziellen Risiken, wie Datenschutzbedenken, Sicherheitsbedrohungen sowie ethischen und rechtlichen Fragen.

Die Führungskräfte sind sich dieser Herausforderung bewusst. Eine aktuelle Studie des IBM Institute for Business Value (IBM IBV) (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ergab, dass 96 % der Führungskräfte glauben, dass die Einführung generativer KI eine Sicherheitsverletzung wahrscheinlicher macht. Gleichzeitig stellte das IBM IBV auch fest, dass nur 24 % der aktuellen generativen KI-Projekte gesichert sind.

KI-Risikomanagement kann dazu beitragen, diese Lücke zu schließen und Unternehmen in die Lage zu versetzen, das volle Potenzial von KI-Systemen auszuschöpfen, ohne die KI-Ethik oder die Sicherheit zu beeinträchtigen.