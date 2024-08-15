Was ist ein Cyberangriff?

Aber Hackerangriffe haben nicht immer böswillige Absichten. Ein Verbraucher, der sein eigenes Smartphone manipuliert, um benutzerdefinierte Programme auszuführen, ist streng genommen auch ein Hacker.

Böswillige Hacker haben eine riesige Wirtschaft der Cyberkriminalität aufgebaut, in der Gesetzesbrecher durch das Starten von Cyberattacken, Erpressung von Opfern oder den Verkauf von Schadsoftware und gestohlenen Daten aneinander profitieren. Die weltweiten Kosten für Cyberkriminalität werden bis 2027 voraussichtlich fast 24 Billionen USD erreichen.1

Bösartige Hacks können verheerende Folgen haben. Einzelpersonen sind mit Identitätsdiebstahl, finanziellen Verlusten und mehr konfrontiert. Unternehmen können Systemausfälle, Datenlecks und andere Schäden erleiden, die zu Kundenverlusten, geringeren Einnahmen, Rufschädigung und Geldbußen oder anderen rechtlichen Strafen führen. Laut dem IBM® Cost of a Data Breach Report kostet eine durchschnittliche Datenschutzverletzung ein Unternehmen insgesamt 4,88 Millionen USD.

Doch in puncto Hacking gibt es auch eine Kehrseite der Medaille: Die Cybersicherheitsgemeinschaft ist auf ethische Hacker angewiesen – Hacker mit wohlwollenden und nicht kriminellen Absichten –, die Sicherheitsmaßnahmen testen, Sicherheitslücken beheben und Cyberbedrohungen verhindern. Diese ethischen Hacker verdienen ihren Lebensunterhalt damit, Unternehmen bei der Absicherung ihrer Sicherheitssysteme zu unterstützen oder mit Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten, um deren böswillige Gegenspieler zu Fall zu bringen.