Die Auswirkungen des jüngsten Cyberangriffs auf Change Healthcare sind beispiellos – und die Kosten ebenso. Rick Pollack, CEO und Präsident der American Hospital Association, erklärte: „Der Cyberangriff auf Change Healthcare ist der bedeutendste und folgenreichste Vorfall dieser Art gegen das US-amerikanische Gesundheitssystem in der Geschichte.“

In einer kürzlichen Telefonkonferenz zu den Ergebnissen spekulierte UnitedHealth Group, die Muttergesellschaft von Change Healthcare, über die Gesamtkosten des Data Breach. Unterm Strich könnte die Gesamtsumme eine Milliarde US-Dollar oder mehr erreichen.