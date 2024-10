Was ist Managed Detection and Response (MDR)?

Sich in der Cybersicherheits- und Bedrohungslandschaft zurechtzufinden, kann eine Herausforderung sein, insbesondere wenn zwischen verschiedenen Lösungen unterschieden wird. Hier ist eine Aufschlüsselung, in der Managed Detection and Response (MDR) mit anderen wichtigen Cybersicherheitsangeboten verglichen wird:

MDR vs. EDR (Endpoint Detection and Response): MDR und EDR konzentrieren sich beide auf die Erkennung von und Reaktion auf Bedrohungen, unterscheiden sich jedoch in Umfang und Ansatz. EDR ist ein Software-Tool, das sich auf den Endgeräteschutz, die Überwachung und die Reaktion auf Bedrohungen auf einzelnen Geräten konzentriert.

MDR ist ein in der Regel ausgelagerter Service, der eine breitere Abdeckung rund um die Uhr bietet und Endgeräte, Netzwerke und Cloud-Umgebungen umfasst. MDR integriert menschliches Fachwissen für Analyse und Reaktion, während EDR sich eher auf automatisierte Mechanismen stützt. MDR-Dienste können EDR-Technologie nutzen, um die Endgerätesicherheit und die Funktionen zur Erkennung von Bedrohungen zu verbessern.

MDR vs. XDR (Extended Detection and Response): Wie EDR ist auch XDR eher ein Cybersicherheitstool als ein Dienst. XDR integriert Sicherheitstelemetrie aus verschiedenen Quellen wie Endgeräten, Netzwerken und Cloud-Umgebungen, um einen einheitlichen, optimierten Ansatz für die Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen zu bieten. Im Gegensatz dazu ist MDR ein Service, der eine umfassende, rund um die Uhr verfügbare Überwachung, Erkennung und Reaktion über mehrere Bereiche hinweg bietet. MDR integriert häufig XDR- (und EDR-)Technologien, um seine Funktionen zu erweitern.

MDR vs. MXDR (Managed Extended Detection and Response): MDR und MXDR bieten beide erweiterte Erkennungs- und Reaktionsmöglichkeiten, unterscheiden sich jedoch in der Servicebereitstellung. MXDR ist eine vollständig verwaltete Lösung, die zusätzlich zum Technologie-Stack eine kontinuierliche Überwachung und Unterstützung bietet. MDR konzentriert sich in der Regel auf Technologie und Fachwissen ohne vollständiges Management.

MDR vs. MSSP (Managed Security Service Providers): MDR und MSSP sind verwaltete Sicherheitsdienste, wobei MDR sich speziell auf die Erkennung von und Reaktion auf Bedrohungen konzentriert. MSSPs bieten in erster Linie Alarmierung, Sicherheitsmanagement und Überwachung an, wobei die Reaktionsmaßnahmen dem Kunden überlassen werden. MDRs kombinieren reaktive (kontinuierliche Überwachung) und proaktive Aktivitäten, einschließlich der Bedrohungsjagd in Echtzeit durch menschliche Experten.

Während MSSPs in hohem Maße automatisiert sind, bieten MDRs umfassende Dienste zur Alarm-Triage, Untersuchung und Sanierung. Unternehmen setzen bei der Verwaltung von Perimetersicherheitsmaßnahmen wie Firewalls und Netzwerkzugangskontrollen häufig auf MSSPs. MDRs erweitern ihre Fähigkeiten auf den Endgeräteschutz und die Reaktion auf Vorfälle auf allen Ebenen der IT-Infrastruktur.

MDR vs. Managed SIEM (Security Information and Event Management): MDR und Managed SIEM zielen beide darauf ab, die Sicherheit zu verbessern, unterscheiden sich jedoch im Ansatz. MDR kombiniert fortschrittliche Bedrohungserkennung mit menschlichem Fachwissen für eine Reaktion in Echtzeit. Managed SIEM stützt sich stark auf Protokoll- und Ereignisanalysen, um Sicherheitsvorfälle zu identifizieren. MDR bietet eine proaktive Bedrohungsjagd, während sich Managed SIEM auf die Analyse von Ereignisdaten konzentriert.

Anbieter-MDR vs. MSSP-MDR: Anbieter-MDR-Dienste basieren auf proprietärer Technologie und bieten eine Komplettlösung für Produkt und Service von einem einzigen Anbieter. Im Gegensatz dazu decken MSSP-MDR-Dienste ein breiteres Spektrum an Managed Services ab, einschließlich Technologien verschiedener Anbieter und spezialisierte Services. Während Anbieter-MDRs ein tiefgreifendes Verständnis ihrer Technologie vermitteln, bieten MSSP-MDRs ein breiteres Spektrum von Angeboten und branchenspezifischem Fachwissen