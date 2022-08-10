Was ist User and Entity Behavior Analytics (UEBA)?

UEBA hilft Unternehmen, verdächtiges Verhalten zu erkennen und stärkt die Maßnahmen im Bereich Data Loss Prevention (DLP). Neben diesen taktischen Einsatzmöglichkeiten kann UEBA auch für strategischere Zwecke genutzt werden, z. B. um die Einhaltung von Vorschriften zum Schutz von Benutzerdaten und der Privatsphäre nachzuweisen.

Taktische Anwendungsfälle

Böswillige Insider: Hierbei handelt es sich um Personen mit autorisiertem und sogar privilegiertem Zugriff auf das Unternehmensnetzwerk, die versuchen, einen Cyberangriff durchzuführen. Daten allein – wie z. B. Protokolldateien oder Aufzeichnungen von Ereignissen – können diese Personen nicht immer aufspüren. Mithilfe erweiterter Analysen ist dies jedoch möglich. Da UEBA im Gegensatz zu IP-Adressen Erkenntnisse über bestimmte Benutzer bereitstellt, kann es einzelne Benutzer identifizieren, die gegen Sicherheitsrichtlinien verstoßen.

Kompromittierte Insider: Hierbei verschaffen sich Angreifer durch Phishing, Brute-Force-Angriffe oder andere Mittel Zugang zu den Anmeldeinformationen autorisierter Benutzer oder Geräte. Typische Sicherheitstools finden solche Angreifer möglicherweise nicht, weil die Verwendung legitimer Anmeldedaten den Angreifer als autorisiert erscheinen lässt, auch wenn diese Anmeldedaten gestohlen sind. Sobald die Angreifer in das Netzwerk eingedrungen sind, bewegen sie sich seitwärts und verschaffen sich Zugriff auf neue Anmeldedaten, um ihre Rechte zu erweitern und auf sensiblere Assets zuzugreifen. Auch wenn diese Angreifer legitime Zugangsdaten verwenden, kann UEBA ihr ungewöhnliches Verhalten erkennen und so den Angriff abwehren.

Kompromittierte Geräte: Viele Unternehmen, insbesondere Fertigungsunternehmen und Krankenhäuser, verwenden eine große Anzahl von vernetzten Geräten, wie z. B. IoT-Geräte, die oft nur über geringe oder gar keine Sicherheitskonfigurationen verfügen. Durch den fehlenden Schutz sind diese Geräte ein bevorzugtes Ziel für Hacker, die diese Geräte in ihre Gewalt bringen können, um auf sensible Datenquellen zuzugreifen, den Betrieb zu stören oder DDoS-Angriffe (Distributed Denial-of-Service) zu starten. UEBA kann bei der Identifizierung von Verhaltensweisen helfen, die darauf hindeuten, dass diese Geräte kompromittiert wurden. So können Bedrohungen bekämpft werden, bevor sie eskalieren.

Datenexfiltration: Insider-Bedrohungen und böswillige Akteure versuchen oft, personenbezogene Daten, geistiges Eigentum oder Dokumente über Geschäftsstrategien von kompromittierten Servern, Computern oder anderen Geräten zu stehlen. UEBA hilft Sicherheitsteams dabei, Datenschutzverletzungen in Echtzeit zu erkennen, indem es die Teams auf ungewöhnliche Download- und Datenzugriffsmuster hinweist.

Strategische Anwendungsfälle

Implementierung von Zero-Trust-Sicherheit: Ein Zero-Trust-Sicherheitsansatz ist ein Konzept, bei dem grundsätzlich keinem Benutzer oder keiner Entität vertraut wird. Stattdessen werden sie ständig überprüft werden, unabhängig davon, ob sie sich außerhalb des Netzwerks oder bereits im Netzwerk befinden. Zero Trust verlangt insbesondere, dass alle Benutzer und Entitäten authentifiziert, autorisiert und validiert werden, bevor sie Zugriff auf Anwendungen und Daten erhalten. Anschließend müssen sie während einer Sitzung immer wieder neu authentifiziert, autorisiert und validiert werden, um diesen Zugriff aufrechtzuerhalten oder auszuweiten.

Eine effektive Zero-Trust-Architektur setzt voraus, dass Sie einen größtmöglichen Einblick in alle Benutzer, Geräte, Assets und Entitäten im Netzwerk haben. UEBA bietet Sicherheitsanalysten einen umfassenden Echtzeit-Einblick in alle Aktivitäten von Endbenutzern und Entitäten, z. B. welche Geräte versuchen, sich mit dem Netzwerk zu verbinden, welche Benutzer versuchen, ihre Berechtigungen zu überschreiten, und vieles mehr.

Einhaltung der DSGVO: Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union stellt in Bezug auf den Schutz sensibler Daten strenge Anforderungen an Unternehmen. Gemäß der DSGVO müssen sie nachverfolgen, auf welche personenbezogenen Daten zugegriffen wird, wer darauf zugreift, wie sie verwendet werden und wann sie gelöscht werden. UEBA-Tools können Unternehmen bei der Einhaltung der DSGVO helfen, indem sie das Nutzerverhalten und die sensiblen Daten, auf die diese Benutzer zugreifen, überwachen.