Was ist SaaS-Wildwuchs?

Software as a Service (SaaS) ist eine Anwendungssoftware, die in der Cloud gehostet und über eine Internetverbindung über einen Webbrowser, eine mobile App oder einen Thin Client genutzt wird. Das SaaS-Modell erfreut sich zunehmender Beliebtheit, vor allem aufgrund seiner Benutzerfreundlichkeit und Skalierbarkeit.

Ein SaaS-Anbieter ist für die Verwaltung und Wartung der Software und der unterstützenden Infrastruktur verantwortlich. Es ist nicht nötig, Programme auf einzelnen Geräten zu installieren, und ein Unternehmen muss auch nicht sicherstellen, dass seine Hardware eine erhöhte Workload bewältigen kann. Auch die Aktualisierung der Software ist kein Problem mehr. Sie wird vom SaaS-Anbieter aus der Ferne verwaltet, um sicherzustellen, dass die SaaS-Anwendungen immer auf dem neuesten Stand sind. Der Kunde schließt einfach ein Abonnement ab und greift darauf zu.

SaaS ist ein immer wichtigerer Bestandteil moderner Unternehmen. Laut einem Zylo-Bericht gibt ein durchschnittliches Unternehmen jährlich etwa 49 Millionen US-Dollar für SaaS aus. Gartner prognostiziert, dass die weltweiten Ausgaben für SaaS 2025 fast 300 Milliarden US-Dollar erreichen werden.

Es gibt viele verschiedene Arten von SaaS-Tools; Unternehmen, die so unterschiedlich sind wie Zoom, Slack, Salesforce, Adobe, Trello, Microsoft, Google, Box und Amazon, bieten SaaS-Produkte an. Diese Produkte werden verwendet, um verschiedenste Aufgaben zu erledigen, von erweiterten Chat-Funktionen bis hin zu Videoanrufen, Projektmanagement bis IT-Management und Dateimanagement bis hin zu kreativen Diensten.

Der Zugriff auf SaaS-Anwendungen ist häufig abgestuft: Viele Anbieter bieten kostenlose Versionen, Freemium-Versionen (die kostenlosen Zugriff auf die Grundfunktionen ermöglichen und es den Benutzern ermöglichen, für erweiterte Funktionen zu bezahlen) oder Premium-Pakete mit unterschiedlichen Funktionen, Benutzerplätzen und anderen Unterscheidungsmerkmalen. Viele Anbieter bieten auch Enterprise-Pakete an, die auf Unternehmen unterschiedlicher Größe zugeschnitten werden können.

Ein so leichter Zugang kann jedoch dazu führen, dass Unternehmen zu sehr auf SaaS setzen und wie in einem Seerosenteich von Plattform zu Plattform springen. Wie können Unternehmen also schleichenden SaaS-Wildwuchs erkennen, bekämpfen und verhindern?

