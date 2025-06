Was ist Malware?

Viele Malware-Arten, z. B. Trojaner und Adware, tarnen sich als nützliche Software oder kostenlose Film- bzw. Musikkopien. Ironischerweise tarnen sie sich oft als kostenlose Antivirenprogramme oder Apps, die die Geräteleistung verbessern. So genannte Torrent-Netzwerke, in denen Benutzer raubkopierte Medien teilen, sind berüchtigte Tummelplätze für Cyberkriminelle. Verborgene Malware kann jedoch auch an legitimen Marktplätzen lauern. Kürzlich konnte die Goldoson-Malware Millionen von Geräten infizieren: Sie war in Apps, die über den Google Play Store erhältlich waren, verborgen.