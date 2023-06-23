Was ist SIEM?

Als Security Information and Event Management (SIEM, Management von Sicherheitsinformationen und -ereignissen) bezeichnet man eine Sicherheitslösung, mit der Unternehmen potenzielle Sicherheitsbedrohungen und Schwachstellen erkennen und beheben können, bevor diese den Geschäftsbetrieb stören.

SIEM-Systeme unterstützen Sicherheitsteams in Unternehmen dabei, Unregelmäßigkeiten im Benutzerverhalten zu erkennen und anhand von künstlicher Intelligenz (KI) manuelle Prozesse für die Erkennung von Bedrohungen und die Reaktion auf Vorfälle zu automatisieren.