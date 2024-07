Was ist Netzwerküberwachung?

Netzwerkausfälle können zu Betriebsunterbrechungen führen, was einen Verlust von Kunden, Mitarbeiterproduktivität und Geld bedeuten kann. Es geben tatsächlich 91 % der mittleren und großen Unternehmen an, dass eine einzige Stunde IT-Ausfallzeit sie mindestens 300.000 USD pro Stunde kostet. Fast die Hälfte dieser Gruppe gab an, dass die Kosten in Millionenhöhe liegen.

Die Investition in Netzwerküberwachungssoftware, ob kommerziell oder Open-Source, bedeutet, dass Sie einen proaktiven Ansatz verfolgen, um Ihre Netzwerkinfrastruktur gesund zu erhalten und die Betriebszeit zu maximieren, anstatt zu warten, bis ein Endbenutzer Netzwerkprobleme meldet. Da Sie durch die Überwachung der Infrastruktur genau wissen, wo ein Netzwerkproblem auftritt, bleibt Zeit für die Fehlerbehebung, bevor es zu einem Ausfall kommt. Die frühzeitige Identifizierung und Lösung der Ursache eines Problems kann die Reaktionszeit verkürzen, die Kundenzufriedenheit verbessern, Geld sparen und den Ruf eines Unternehmens schützen.