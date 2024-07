Was ist Computerforensik?

Es gibt mehrere Bereiche, in denen Unternehmen oder Strafverfolgungsbeauftragte eine digitale forensische Untersuchung einleiten könnten:

Strafrechtliche Untersuchungen: Strafverfolgungsbehörden und Computerforensiker können Computerforensik nutzen, um computerbezogene Verbrechen wie Cybermobbing, Hacking oder Identitätsdiebstahl sowie Verbrechen in der physischen Welt wie Diebstahl, Entführung, Mord und mehr aufzuklären. Zum Beispiel können Strafverfolgungsbeamte die Computerforensik auf dem Computer eines Mordverdächtigen einsetzen, um potenzielle Hinweise oder Beweise zu finden, die in den Suchverläufen oder gelöschten Dateien versteckt sind.

Rechtsstreite im Zivilrecht: Auch in Zivilprozessen können Ermittler Computerforensik nutzen – zum Beispiel bei Betrug, bei Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit einer Anstellung oder auch bei Scheidungen. In einem Scheidungsfall kann das Anwaltsteam eines Ehepartners beispielsweise Computerforensik auf einem Mobilgerät einsetzen, um die Untreue des Partners aufzudecken und so eine positivere Entscheidung herbeizuführen.

Schutz des geistigen Eigentums: Computerforensik kann Strafverfolgungsbehörden dabei helfen, den Diebstahl von geistigem Eigentum zu untersuchen, z. B. den Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen oder urheberrechtlich geschütztem Material. Einige der aufsehenerregendsten Fälle in der Computerforensik betreffen den Schutz des geistigen Eigentums. Insbesondere gibt es hier Fälle, in denen ausscheidende Mitarbeitende vertrauliche Informationen stehlen, um sie an ein anderes Unternehmen zu verkaufen oder ein konkurrierendes Unternehmen zu gründen. Durch die Analyse digitaler Nachweise können Ermittler ermitteln, wer das geistige Eigentum gestohlen hat, und diese Person(en) dann zur Verantwortung ziehen.

Unternehmenssicherheit: Infolge eines Cyberangriffs wie zum Beispiel einer Datenschutzverletzung oder eines Ransomware-Angriffs nutzen Unternehmen häufig Computerforensik, um zu ermitteln, was passiert ist, und anschließend die Sicherheitslücken zu schließen. Ein typisches Beispiel wäre, dass Hacker eine Sicherheitslücke in der Firewall eines Unternehmens durchbrechen, um sensible oder wichtige Daten zu stehlen. Auch in Zukunft wird Computerforensik zur Bekämpfung von Cyberangriffen eingesetzt werden, da die Cyberkriminalität weiter zunimmt. Laut Schätzungen des FBI aus dem Jahr 2022entstand den Amerikaner durch Computerkriminalität ein Jahresverlust in Höhe von 10,3 Milliarden US-Dollar – gegenüber 6,9 Milliarden US-Dollar im Vorjahr (PDF, Link befindet sich außerhalb von ibm.com).

Nationale Sicherheit: Die Computerforensik ist zu einem wichtigen Tool für die nationale Sicherheit geworden, da die Cyberkriminalität in den einzelnen Ländern weiter zunimmt. Regierungen oder Strafverfolgungsbehörden wie das FBI setzen heute nach Cyberangriffen computerforensische Verfahren ein, um Beweise zu finden und Sicherheitslücken zu schließen.