Was ist DFIR?

Wenn digitale Forensik und Incident-Response getrennt durchgeführt werden, können sie sich gegenseitig beeinträchtigen. Incident-Responder können Nachweise verändern oder zerstören, während sie eine Bedrohung aus dem Netzwerk entfernen. Forensische Ermittler können die Lösung der Bedrohung verzögern, während sie nach Nachweisen suchen. Es kann sein, dass Informationen zwischen diesen Teams nicht fließen, was alle etwas weniger effizient macht, als sie sein könnten.

DFIR verschmilzt diese beiden Disziplinen zu einem einzigen Prozess, der von einem Team durchgeführt wird. Daraus ergeben sich zwei wichtige Vorteile:

Forensische Datenerfassung findet parallel zur Entschärfung von Bedrohungen statt. Während des DFIR-Prozesses verwenden Incident-Responder forensische Techniken zur Erfassung und Erhaltung von digitalen Nachweisen, während sie eine Bedrohung entschärfen und beseitigen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Beweismittelkette befolgt wird und wertvolle Angaben nicht durch Incident-Response-Maßnahmen verändert oder gelöscht werden.

Die Überprüfung nach dem Vorfall umfasst die Überprüfung des digitalen Nachweises. DFIR nutzt digitale Nachweise, um tiefer in Sicherheitsvorfälle einzutauchen. DFIR-Teams untersuchen und analysieren die gesammelten Nachweise, um den Vorfall von Anfang bis Ende zu rekonstruieren. Der DFIR-Prozess endet mit einem Bericht, der detailliert das volle Ausmaß des Schadens beschreibt, außerdem was passiert ist, wie es passiert ist und wie ähnliche Angriffe in Zukunft vermieden werden können.

Die Vorteile, die sich daraus ergeben, sind: