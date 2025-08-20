Was ist Schlüsselmanagement?

Daten gehören zu den wertvollsten Assets eines jeden Unternehmens. Mit der zunehmenden Menge sensibler Daten steigt auch die Notwendigkeit, diese vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Laut dem Data Breach Kostenreport belaufen sich die durchschnittlichen Kosten einer Datenschutzverletzung weltweit auf 4,88 Millionen US-Dollar – ein Anstieg von 10 % gegenüber dem Vorjahr und die höchste Summe, die jemals verzeichnet wurde.

Für viele Unternehmen ist die Verschlüsselung eine der effektivsten Maßnahmen zum Schutz sensibler Daten. Es wendet die Prinzipien der Kryptographie an, um lesbare Daten mithilfe kryptographischer Algorithmen in verschlüsselte Daten umzuwandeln, sodass sie für nicht autorisierte Benutzer unzugänglich sind.

Eine effektive Verschlüsselung beruht nicht nur auf starken Algorithmen wie dem Advanced Encryption Standard (AES), sondern auch auf der sicheren Verwaltung der Verschlüsselungscodes, die die Daten sperren und entsperren.

Dieser Prozess ist nicht immer so einfach, wie es scheint. Unternehmen müssen oft Tausende von Chiffrierschlüsseln in verschiedenen Systemen und Umgebungen verwalten, die sich jeweils in unterschiedlichen Phasen ihres Lebenszyklus befinden.

Chiffrierschlüsseln müssen möglicherweise sicher zwischen Abteilungen oder mit externen Partnern geteilt werden. Diese Komplexität kann die ordnungsgemäße Sicherung, Nachverfolgung und Wartung aller Schlüssel während ihres gesamten Lebenszyklus erschweren.

Das Schlüsselmanagement erleichtert diesen Prozess durch die Zentralisierung der Schlüsselkontrolle, die Automatisierung von Schlüssel-Lebenszyklusprozessen und die Bereitstellung zuverlässiger Überwachungs- und Prüfungsfunktionen. Es hilft Unternehmen sicherzustellen, dass Chiffrierschlüsseln konsequent gemäß Best Practices verwaltet werden, und reduziert das Risiko von eines Schlüsselverlusts oder dessen Missbrauch.

Ohne ein ordnungsgemäßes Schlüsselmanagement können Unternehmen Gefahr laufen, die Vorteile der Verschlüsselung zunichte zu machen, was möglicherweise zu unbefugtem Zugriff, Datenschutzverletzungen und Datenverlust führt.

So gab Microsoft beispielsweise kürzlich bekannt, dass eine von China unterstützte Hackergruppe einen wichtigen kryptografischen Schlüssel aus den Systemen des Unternehmens gestohlen hatte.1 Dieser Schlüssel ermöglichte es Bedrohungsakteuren, legitime Authentifizierungstoken zu generieren und auf cloudbasierte Outlook-E-Mail-Systeme für 25 Organisationen zuzugreifen, darunter mehrere US-Regierungsbehörden.

Darüber hinaus wird ein robustes Schlüsselmanagement mit dem Aufkommen neuer Technologien immer wichtiger. So stellt beispielsweise das Aufkommen des Quantencomputings eine erhebliche Bedrohung für die derzeitigen Verschlüsselungsalgorithmen dar, was Unternehmen und Experten dazu veranlasst, in quantenresistente kryptografische Techniken und Schlüsselverwaltungssysteme zu investieren.

Wenn Unternehmen diesen Entwicklungen einen Schritt voraus sind und in fortschrittliche Schlüsselverwaltungslösungen und -systeme investieren, können sie sicherstellen, dass ihre Verschlüsselungspraktiken auch in Zukunft zukunftssicher und effektiv bleiben.