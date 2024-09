In einem Computersystem bezieht sich der Begriff „Privileg“ auf Zugriffsberechtigungen, die höher sind als die eines Standardnutzers. Ein reguläres Benutzerkonto kann die Berechtigung haben, Einträge in einer Datenbank anzuzeigen, während ein privilegierter Administrator in der Lage ist, Einträge zu konfigurieren, hinzuzufügen, zu ändern und zu löschen.

Auch nichtmenschliche Benutzer, wie etwa Maschinen, Apps und Workloads, können über übermäßig hohe Berechtigungen verfügen. Ein automatisierter Backup- Prozess könnte zum Beispiel Zugriff auf vertrauliche Dateien und Systemeinstellungen haben.

Privilegierte Konten sind hochwertige Ziele für Hacker, die ihre Zugriffsrechte missbrauchen können, um Daten zu stehlen und kritische Systeme zu beschädigen, während sie unerkannt bleiben. Tatsächlich ist das Hijacking gültiger Konten heutzutage der häufigste Cyberangriffsvektor, wie aus dem IBM® X-Force® Threat Intelligence Index hervorgeht.

PAM-Tools und -Praktiken helfen Unternehmen, privilegierte Konten vor identitätsbasierten Angriffen zu schützen. Insbesondere stärken PAM-Strategien die Sicherheitslage eines Unternehmens, indem sie die Anzahl der privilegierten Benutzer und Konten verringern, privilegierte Anmeldeinformationen schützen und das Prinzip der minimalen Rechtevergabe durchsetzen.