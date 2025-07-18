Was ist Internetsicherheit?

Was ist Web-Sicherheit?

Web-Sicherheit umfasst eine Reihe von Lösungen und Sicherheitsrichtlinien, auf die sich Unternehmen verlassen, um ihre Netzwerke, Benutzer und Assets vor verschiedenen Sicherheitsrisiken zu schützen. 

Für Unternehmen ist Web-Sicherheit entscheidend, um kostspielige Cyberangriffe wie Malware, Phishing, Distributed-Denial-of-Service-Angriffe (DDoS) und andere zu verhindern, die wichtige Geschäftsprozesse stören und katastrophale Reputationsschäden verursachen können.

Die Anzahl der Möglichkeiten, mit denen Cyberkriminelle unbefugten Zugriff auf die Daten und Ressourcen eines Unternehmens erlangen können – Schwachstellen, die als „Angriffsflächen“ bezeichnet werden – hat exponentiell zugenommen. Bei effektiver Anwendung schützt Web-Sicherheit die Webanwendungen, auf die Unternehmen angewiesen sind, vor einer Vielzahl böswilliger Aktivitäten. Diese Aktivitäten reichen von einfachen Malware- und Phishing-Versuchen, die zu Datendiebstahl führen, bis hin zu komplexen Cyberangriffen, die Millionen von Nutzern zum Targeting dienen und den Geschäftsbetrieb für mehrere Tage lahmlegen können.

Internet-Sicherheitslösungen umfassen in der Regel eine Kombination von Technologien, einschließlich Firewalls, Antivirensoftware und Sicherheitstools für Anwendungsprogrammierschnittstellen (API). Darüber hinaus verwenden sie fortschrittlichere Ansätze, die neuere Technologien wie Cloud Computing, künstliche Intelligenz (KI) und das Internet der Dinge (IoT) zum Schutz vor einer breiteren Palette bösartiger Aktivitäten nutzen.

Da die Anzahl und Komplexität von Cyberangriffen jedes Jahr zunimmt, steigt die Nachfrage nach Web-Sicherheitslösungen rapide an. Laut einem aktuellen Bericht wächst der globale Markt mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von fast 13 % und wird bis 2030 ein Volumen von 500 Milliarden US-Dollar erreichen.1 

Allein der Markt für Anwendungssicherheit, der sich auf Sicherheitslösungen für webbasierte Softwareanwendungen konzentriert, wächst mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwas mehr als 14 % und wird bis 2030 voraussichtlich ein Volumen von 25 Milliarden US-Dollar erreichen.2

Was ist cloudbasierte Web-Sicherheit?

Ein wichtiger Teilbereich der Web-Sicherheit ist die cloudbasierte Websicherheit, auch bekannt als Cloud-Sicherheit. Dabei handelt es sich um eine Reihe von Technologien und Best Practices, die Ressourcen schützen, deren Funktionieren von einer Cloud-Infrastruktur abhängt.

Wie alle anderen Cloud-Technologien basiert auch die Cloud-Sicherheit auf physischen und virtuellen Ressourcen, die über das Internet bereitgestellt werden. Cloud-Sicherheitslösungen stützen sich auf ein globales Netzwerk von Servern, um spezialisierte Tools und Funktionen bereitzustellen, darunter Webfilterung, erweiterte E-Mail-Sicherheit, Data Loss Prevention (DLP) und Intrusion Prevention Systeme (IPS).

Die Umstellung auf cloudbasierte Websicherheit stellt eine bedeutende Entwicklung in der Herangehensweise von Unternehmen an die Cybersicherheit dar. Dieser Ansatz bietet eine Reihe dynamischer und anpassungsfähiger Lösungen, die mit der sich schnell verändernden Bedrohungslandschaft moderner Unternehmen Schritt halten.

Wie funktioniert Web-Sicherheit?

Obwohl Web-Sicherheitslösungen hochgradig anpassbar sind und sich an die individuellen Anforderungen eines Unternehmens anpassen lassen, basieren sie dennoch auf vier Grundprinzipien zur Verhinderung von Cyberangriffen:

  • Authentifizierung
  • Verschlüsselung
  • Netzwerksicherheit
  • Reaktion auf Vorfälle

Im Folgenden werden die einzelnen Punkte näher betrachtet und erläutert, wie sie effektiv umgesetzt werden können.

Authentifizierung

Die Authentifizierung, auch als Zugriffskontrolle bezeichnet, ist einer der grundlegendsten Bausteine der Websicherheit. Im Wesentlichen regelt es, wer und was auf Daten, Systeme und Anwendungen zugreifen kann, indem es die Identität eines Benutzers in mehreren Schritten überprüft, darunter Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) und mehr. Bei effektiver Implementierung kontrolliert die Authentifizierung, welche Benutzer und Anwendungen Zugriff auf sensible Informationen in einem Netzwerk oder System haben.

Verschlüsselung

Verschlüsselung, der Prozess der Umwandlung von Text in eine unlesbare Form, für deren Entschlüsselung ein Schlüssel erforderlich ist, ist eine weitere Methode zum Schutz sensibler Daten. Durch Verschlüsselung können Informationen sicher über ein Netzwerk oder System ausgetauscht werden und sind nur für Dritte lesbar, die über den Entschlüsselungscode verfügen. Neben der Authentifizierung ist die Verschlüsselung eines der wichtigsten Tools, über die Benutzer und Unternehmen verfügen, um den unbefugten Zugriff auf sensible Informationen zu verhindern.  

Netzwerksicherheit

Netzwerksicherheit ist eine Art von Sicherheit, der sich auf den Schutz von Computernetzwerken und -systemen vor verschiedenen internen und externen Sicherheitsbedrohungen konzentriert. Ähnlich wie Authentifizierung und Verschlüsselung stützt sich die Netzwerksicherheit auf Verfahren und Tools wie Firewalls, Intrusion Detection Systeme (IDS) und virtuelle private Netzwerke (VPNs), um Schwachstellen im Netzwerk zu identifizieren und zu beheben, bevor diese zu unbefugtem Zugriff führen können.

Reaktion auf Vorfälle

Trotz der strikten Einhaltung von Best Practices und der Bereitstellung einer Vielzahl moderner Cybersicherheitstools leiden Unternehmen nach wie vor unter häufigen Angriffen durch Hacker. Effektive Funktionen zur Reaktion auf Vorfälle, wie die Erkennung von Bedrohungen in Echtzeit, Ereignismanagement und Log-Analyse, gewährleisten, dass Netzwerke oder Unternehmen unabhängig von den Typen der Cyberbedrohung, der sie ausgesetzt sind, schnell wiederhergestellt werden können und der Geschäftsbetrieb rasch wieder aufgenommen werden kann.

Herausforderungen der Web-Sicherheit

Cyberangriffe verursachen Unternehmen jedes Jahr Verluste in Millionenhöhe. Der IBM Data Breach Kostenreport beziffert die weltweiten Durchschnittskosten einer Datenschutzverletzung im Jahr 2024 auf 4,9 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 10 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Angriffsvektoren und böswillige Nutzer entwickeln ständig neue Methoden, um Sicherheitslücken in Webanwendungen, APIs und anderen Ressourcen auszunutzen, auf die Unternehmen angewiesen sind.

Eine der besten verfügbaren Ressourcen für Websicherheit ist das Open Web Application Security Project (OWASP), eine gemeinnützige Organisation, die eine „Top 10“-Liste der Cyberbedrohungen veröffentlicht. Hier finden Sie einen Überblick über einige der hartnäckigsten Bedrohungen, die häufig auf dieser Liste stehen.

Malware

Malware, auch als bösartige Software bekannt, ist Softwarecode, der absichtlich geschrieben wurde, um Computersystemen oder Benutzern Schaden zuzufügen. Zu den gängigen Arten von Malware gehören Ransomware, Trojaner, Spyware und andere, die bei effektivem Einsatz erheblichen Schaden anrichten können.
Phishing

Phishing ist eine Art von Angriff, bei dem betrügerische Nachrichten wie E-Mails, SMS, Telefonanrufe und sogar gefälschte Websites verwendet werden, um Personen dazu zu verleiten, sensible Daten wie Passwörter oder Kreditkarteninformationen preiszugeben. Im Gegensatz zu Malware und anderen komplexeren Cyberangriffen sind Phishing-Angriffe täuschend einfach und nutzen eher menschliches Versagen als Schwachstellen in Netzwerken oder Softwaresystemen aus. 
Hijacking

Eine weitere häufige Art von Cyberangriffen ist das Page- oder Browser-Hijacking, bei dem Hacker Nutzer auf eine gefälschte Website leiten oder ihren Browser aus der Ferne übernehmen und ihn dazu bringen, böswillige Aktionen auszuführen. Hijacking-Angriffe zeichnen in der Regel die Tastenanschläge eines Benutzers ohne dessen Wissen auf, sodass ein böswilliger Akteur dessen Passwörter verwenden und Benutzerdaten stehlen kann.
Injektionsangriffe

Injection-Angriffe nutzen Eingabefelder auf Websites oder in Webanwendungen, um schädlichen Code in ein System einzuschleusen, der Software verändern und Angreifern unbefugten Zugriff auf Daten und Programme ermöglichen kann. Die Structured Query Language (SQL) ist beispielsweise ein Typ von Sprache, der speziell für die Verwaltung von Datenbanken verwendet wird.

SQL-Injection-Angriffe zielen auf Datenbanken ab, die von Webanwendungen verwendet werden, und ermöglichen es Angreifern, Zugriff auf sensible, geschützte Informationen wie Finanzdaten, Sozialversicherungsnummern und mehr zu erhalten.
DDoS-Angriffe (Distributed Denial-of-Service)

DDoS-Angriffe sind darauf ausgelegt, Online-Ressourcen wie Websites, Anwendungen und Cloud-Services mit betrügerischen Anfragen zu überfluten, sodass diese durch den Datenverkehr überlastet werden. Diese Angriffe können die Ressourcen stark verlangsamen oder sogar dazu führen, dass sie vollständig ausfallen. DDoS-Angriffe sind zwar nicht so verbreitet wie andere Arten von Cyberangriffen, aber dennoch kostspielig, da sie Ausfallzeiten verursachen können, die den Kerngeschäftsbetrieb gefährden.
Cross-Site-Scripting (XSS)

Cross-Site-Scripting-Angriffe (XSS) nutzen Webseiten aus, die Benutzereingaben nicht effektiv validieren können. Bei XSS-Angriffen wird Code, in der Regel JavaScript, injiziert, der dann von den Browsern der Benutzer ausgeführt wird, die die Website besuchen. XSS-Angriffe zielen auf Websites mit einer hohen Menge an benutzergenerierten Inhalten ab, die schwer zu validieren sind, wie Blogs oder Webforen. Dabei werden Anmeldedaten gestohlen und unbefugte Aktionen ohne die Zustimmung des Benutzers durchgeführt.

Vorteile der Websicherheit

Fortschrittliche Web-Sicherheitslösungen wurden entwickelt, um Unternehmen vor einer Vielzahl von Cyberangriffen zu schützen, von einfachen Phishing-Angriffen, bei denen Kreditkartendaten gestohlen werden, bis hin zu komplexen DDoS-Angriffen, die ganze Unternehmen lahmlegen können. Hier sind einige der wichtigsten Vorteile einer Investition in Web-Sicherheitslösungen für Unternehmen:

  • Umfassender Schutz: Effektive Web-Sicherheitslösungen bieten in der Regel Schutz vor einer Vielzahl von Bedrohungen. Durch den Einsatz einer Vielzahl von Tools und Strategien zum Schutz von Unternehmen bilden Web-Sicherheitslösungen eine Barriere gegen viele persistente komplexe Bedrohungen, bei denen böswillige Akteure stunden-, tage- oder sogar jahrelang unbemerkt Zugriff auf ein System oder eine Datenbank erhalten. 
  • Geringere Kosten: Die Implementierung von Web-Sicherheitslösungen erfordert zwar Investitionen, aber die Kosten für Ausfallzeit, Unterbrechungen, Data Breaches und Reputationsschäden, die durch einen erfolgreichen Cyberangriff verursacht werden, sind deutlich höher.
  • Proaktive Erkennung: Moderne Web-Sicherheitstools sind heute häufig in der Lage, Angriffe zu erkennen, bevor sie in ein Netzwerk eindringen, und sie zu isolieren, sodass sie sich nicht ausbreiten können. Proaktive Erkennung und Isolierung, auch als Eindämmung bezeichnet, tragen dazu bei, Schäden durch Cyberangriffe zu minimieren und die Kosten für die Wiederherstellung zu senken.
  • Erweiterte Authentifizierung: Die meisten modernen Web-Sicherheitslösungen setzen auf fortschrittliche Authentifizierung Tools (z. B. Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA)), um das Risiko zu verringern, dass Unbefugte auf sensible Informationen zugreifen.
  • Sichere Remote-Arbeit: Da immer mehr Unternehmen hybride und Remote-Arbeitsmodelle einführen, ist es für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, sicherzustellen, dass Mitarbeiter Ressourcen und Daten sicher über das Internet austauschen können. VPNs, Verschlüsselung, Authentifizierung und andere moderne Website-Sicherheit-Tools gewährleisten, dass Remote-Mitarbeiter das gleiche Sicherheitsniveau genießen wie ihre Kollegen vor Ort.
  • Automatisierte Compliance: Die meisten modernen Websicherheitslösungen verfügen über ein Compliance-Managementsystem (CMS), das so eingerichtet werden kann, dass es automatisch die Vorschriften der jeweiligen Länder und Territorien einhält. Beispielsweise kann ein Unternehmen API-Sicherheitsfunktionen einrichten, um bestimmte Regeln für den Datenaustausch einzuhalten, auch wenn sich diese Regeln von einem Gebiet zum anderen unterscheiden.
  • Geschäftskontinuität und Notfallwiederherstellung (BCDR): Umfassende Web-Sicherheitsansätze umfassen fast immer Prozesse und Tools, die Unternehmen dabei unterstützen sollen, sich nach einem Ausfall oder Cyberangriff wieder zu erholen. Dieser Prozess wird als Geschäftskontinuität und Notfallwiederherstellung (BCDR) bezeichnet. BCDR gilt für alle Aspekte der IT-Infrastruktur, einschließlich derjenigen, die für Kerngeschäftsprozesse am wichtigsten sind, wie Netzwerke, Rechenzentren und Cloud-Ressourcen.

Die wichtigsten Anwendungsfälle für Web-Sicherheit in Unternehmen

In dem Maße, in dem moderne Unternehmen für ihre Kerngeschäfte zunehmend auf digitale Technologien angewiesen sind, sind sie auch einem höheren Risiko von Cyberangriffen und Datendiebstahl ausgesetzt. Heutige Web-Sicherheitslösungen müssen Schwachstellen in einer Vielzahl von physischen und virtuellen IT-Infrastrukturkomponenten beheben. Hier ein Überblick über die wichtigsten Anwendungsfälle für Web-Sicherheit in Unternehmen:

Sicherung von Webanwendungen

Webanwendungen wie Salesforce, SAP und Oracle Netsuite sind für den täglichen Betrieb vieler erfolgreicher Unternehmen unverzichtbar geworden. Hacker, die Ausfallzeiten verursachen oder sensible Daten stehlen wollen, nutzen häufig ausgefeilte Methoden wie SQL-Injection und XSS, um Schwachstellen auszunutzen. Web-Sicherheitstools wie Web Application Firewalls (WAFs) spielen eine entscheidende Rolle dabei, diese Angriffe abzuwehren und den Betrieb von Anwendungen aufrechtzuerhalten.  

Datenverlust verhindern

Neben Ausfallzeiten ist der Verlust sensibler Daten eine der schwerwiegendsten Folgen eines erfolgreichen Cyberangriffs. Ein starke Sicherheitsstatus für das Internet, ausgestattet mit hochentwickelten Tools zum Schutz vor Datenverlust, kann die unbefugte Weitergabe sensibler Daten über E-Mail und Cloud-Service erfolgreich verhindern und so sicherstellen, dass Unternehmen das Vertrauen ihrer Kunden bewahren.

Stärkung der Cloud-Infrastruktur

Die Cloud-Infrastruktur, also die Hardware- und Softwarekomponenten, die Cloud Computing ermöglichen, gewinnt zunehmend an Bedeutung, da Unternehmen die Flexibilität und Skalierbarkeit der Cloud nutzen möchten. Cloud-Sicherheitslösungen schützen Cloud-Infrastrukturkomponenten mit strengen Zugriffskontrollen, Verschlüsselung sowie Funktionen zur Erkennung und Abwehr von Bedrohungen, die nahezu in Echtzeit auf Eindringversuche reagieren.

Abwehr von DDoS-Angriffen

DDoS-Angriffe gehören zu den raffiniertesten und gefährlichsten Cyberangriffen weltweit. Wenn sie erfolgreich umgesetzt werden, haben sie die Kerngeschäftspraktiken einiger der größten und erfolgreichsten Unternehmen, darunter Amazon Web Services (AWS), Netflix und X (ehemals Twitter), durcheinandergebracht.

Moderne Web-Sicherheitslösungen für Unternehmen sind mit hochmodernen Tools ausgestattet, um DDoS-Angriffe zu verhindern. Diese Lösungen umfassen Traffic-Filterung, Ratenbegrenzung und die Umleitung von betrügerischem Web-Traffic zu „Scrubbing-Centern“, wo schädliche Elemente entfernt werden können.
