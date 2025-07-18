Was ist Web-Sicherheit?

Für Unternehmen ist Web-Sicherheit entscheidend, um kostspielige Cyberangriffe wie Malware, Phishing, Distributed-Denial-of-Service-Angriffe (DDoS) und andere zu verhindern, die wichtige Geschäftsprozesse stören und katastrophale Reputationsschäden verursachen können.

Die Anzahl der Möglichkeiten, mit denen Cyberkriminelle unbefugten Zugriff auf die Daten und Ressourcen eines Unternehmens erlangen können – Schwachstellen, die als „Angriffsflächen“ bezeichnet werden – hat exponentiell zugenommen. Bei effektiver Anwendung schützt Web-Sicherheit die Webanwendungen, auf die Unternehmen angewiesen sind, vor einer Vielzahl böswilliger Aktivitäten. Diese Aktivitäten reichen von einfachen Malware- und Phishing-Versuchen, die zu Datendiebstahl führen, bis hin zu komplexen Cyberangriffen, die Millionen von Nutzern zum Targeting dienen und den Geschäftsbetrieb für mehrere Tage lahmlegen können.

Internet-Sicherheitslösungen umfassen in der Regel eine Kombination von Technologien, einschließlich Firewalls, Antivirensoftware und Sicherheitstools für Anwendungsprogrammierschnittstellen (API). Darüber hinaus verwenden sie fortschrittlichere Ansätze, die neuere Technologien wie Cloud Computing, künstliche Intelligenz (KI) und das Internet der Dinge (IoT) zum Schutz vor einer breiteren Palette bösartiger Aktivitäten nutzen.

Da die Anzahl und Komplexität von Cyberangriffen jedes Jahr zunimmt, steigt die Nachfrage nach Web-Sicherheitslösungen rapide an. Laut einem aktuellen Bericht wächst der globale Markt mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von fast 13 % und wird bis 2030 ein Volumen von 500 Milliarden US-Dollar erreichen.1

Allein der Markt für Anwendungssicherheit, der sich auf Sicherheitslösungen für webbasierte Softwareanwendungen konzentriert, wächst mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwas mehr als 14 % und wird bis 2030 voraussichtlich ein Volumen von 25 Milliarden US-Dollar erreichen.2