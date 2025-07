Was ist Log-Analyse?

Logdaten sind nur so wertvoll wie die Erkenntnisse, die sie über den Gesamtzustand der Systeme liefern können. Datenvisualisierung, also die Darstellung von Daten und Erkenntnissen über ein umfassendes Dashboard, hilft dabei, Rohdaten in anschauliche Bilder des Systemzustands in Echtzeit umzuwandeln.

Mit Hilfe von KI- und ML-Tools unterstützen moderne Dashboards IT-Teams bei der Identifizierung von Leistungsproblemen, indem sie wichtige Metriken wie die Auslastung der zentralen Recheneinheit (CPU), die Latenzzeiten im Netzwerk und vieles mehr visualisieren.