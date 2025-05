Compliance-Audits sind ein weiterer wesentlicher Bestandteil jedes Compliance-Managementsystems. Unabhängig davon, ob es sich um interne oder externe Audits handelt, beinhalten diese Prüfungen eine unparteiische Bewertung der Einhaltung von internen Richtlinien, Verfahren und gesetzlichen Vorschriften. Sie sind von entscheidender Bedeutung für die Sicherstellung der fortlaufenden Compliance und die Identifizierung potenzieller Compliance-Risiken.

Bei externen Audits bieten unvoreingenommene externe Auditoren in der Regel eine unabhängige Überprüfung der Compliance-Richtlinien und -Protokolle an. Im Gegensatz dazu führt die interne Audit-Abteilung eines Unternehmens in der Regel eine interne Prüfung durch. Beide Arten von Prüfungen sind unvoreingenommen und sollten mit Prüfungsberichten abgeschlossen werden, in denen die Feststellungen und Verbesserungsvorschläge dargelegt werden.

Aufgrund ihrer Unabhängigkeit können Compliance-Audits Unternehmen, insbesondere größeren, zusätzliche Strenge bei der Einhaltung der Vorschriften und mehr Kontrolle bieten. Sie können auch als historische Aufzeichnung für Compliance-Aktivitäten dienen und sogar an Regulierungsbehörden weitergegeben werden, um die Verantwortlichkeit während einer Regulierungsprüfung nachzuweisen.

Prüfungen der Einhaltung von Vorschriften können zwar anstrengend sein, aber Unternehmen können den Prozess rationalisieren, indem sie sich mit den einschlägigen Normen gut auskennen und geordnete Aufzeichnungen führen, die den Prüfern helfen, die erforderlichen Informationen schnell zu finden.

Zwischen Compliance-Audits können Unternehmen Risikobewertungen und eine fortlaufende Compliance-Überwachung durchführen.