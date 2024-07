Der US-amerikanische Health Insurance Portability and Accountability Act von 1996 (HIPAA) legt die Anforderungen für die Verwendung, Offenlegung und sichere Speicherung geschützter Gesundheitsdaten (Protected Health Information, PHI) fest und wurde 2009 durch die Health Information Technology for Economic and Clinical Health-Ergänzung (HITECH) aktualisiert.

Erfasste Einheiten, die dem HIPAA unterliegen – einschließlich Ärzte, Krankenhäuser und Krankenversicherungen – sowie deren verbundene Geschäftspartner müssen eine Reihe von technischen, administrativen und physischen Kontrollen zum Schutz geschützter Gesundheitsdaten (PHI) einführen und aufrechterhalten.

Berichte und andere Dokumentation

IBM Cloud HIPAA-Handbuch lesen (PDF, 1,7 MB)