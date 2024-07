IBM Cloud Databases® for etcd definiert den Begriff "verteilt" im Konfigurationsmanagement für verteilte Server.

Metcd verwendet den RAFT-Konsensalgorithmus, um die Datenkonsistenz in Ihrem Cluster zu gewährleisten. Es erzwingt die Reihenfolge, in der Vorgänge in den Daten stattfinden. Jeder Knoten im Cluster kommt auf die gleiche Weise an.